00:33 Uhr

Bonanza-Titelmelodie trifft den Nerv des Publikums

Bei der Sommerserenade in Merching bietet das Orchester den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm

Von Christina Riedmann-Pooch

Ein Alphorn begrüßte die Konzertbesucher in Merching zur Sommerserenade vor dem Pfarrsaal – doch gespielt wurde im sehr gut besetzten Saal drinnen: Da schon acht Tage vorher entschieden werden muss, ob das Konzert draußen stattfinden kann, war dies aus organisatorischen Gründen anders nicht möglich, wie Heinz Maier als Organisator bekannt gab.

Etwas unkonventionell, aber sehr schmissig begann das Orchester unter Leitung von Berthold Masing mit Julius Fucíks Triumphmarsch – der Melodie, mit der Zirkus Krone jede Vorstellung beginnt und gab damit einen Vorgeschmack auf einen bunten musikalischen Streifzug durch Manege, Bühne und Film: Ein verträumter Sprung in die magische Ballettwelt Tschaikowskis mit dem Dornröschenwalzer oder ein Streifzug auf Gerhard Winklers Spuren, der mit dem sizilianischen Ständchen auch einen Abstecher zur schönen Argentinierin wagte und mit einem musikalisch anregenden Ausflug in ein japanisches Teehaus aufwartete.

Ein wohliges Raunen ging durch die Reihen der Zuhörer, als der Dirigent, der charmant durchs Programm führte, die Titelmusik der Zirkusserie „Salto Mortale“ ankündigte – locker leicht gefolgt von „In the Mood“, bei der Konzertmeisterin Heide Halt bewundernswert souverän wieder von Violine aufs Saxofon wechselte. Dann folgte ein Stück, das mit 432 Folgen von 1959 bis 1973 über den Bildschirm flimmerte, weibliche Fans zum Entzücken brachte, Männer von Abenteuer träumen ließ – und den absoluten Nerv des Merchinger Publikums traf: die Titelmusik zu „Bonanza“. Und das Orchester ließ die Zuhörer weiter in lauter Hollywood-Highlights schwelgen: Vom „Klassiker“ New York, New York bis zu einem packenden Medley aus lauter Henry Mancini-Filmkompositionen vom „Baby Elephant Walk“ über das Thema des Thrillers „Charad“ zu Pink Panther und einem absolut coolen „Peter Gun“, was das Publikum mit einem wohligen „Ja!“ quittierte.

Eigentlich wollten die Musiker nun mit einer ganz verträumten Moonlight Serenade zum Abschluss noch einen Vorgeschmack auf das weitere Abendprogramm geben, aber schließlich war dieser allererste Sommerabend des Jahres noch lange hell und die Zuhörer genießerisch. Da passte Caterina Valentes schwungvolles „Tipitipitipso“ als Zugabe wesentlich besser zur sommerleichten Stimmung, das noch zweimal gespielt werden musste und allen ein beschwingtes Lächeln ins Gesicht zauberte. Zudem mussten die Jungs von der Ponderosa Ranch noch einmal ran, die für ihren Einsatz sogar mit Standing Ovations belohnt wurden.

