Brand bei Feinkost Kahn in Friedberg: Schaden in Millionenhöhe

Plus Rauch und Ruß beschädigen elektrische Geräte im ganzen Gebäude von Feinkost Kahn in Friedberg-West. Wie geht nach dem Feuer weiter?

Der Brand im Firmengebäude von Feinkost Kahn in Friedberg-West hat einen deutlich höheren Schaden angerichtet, als zunächst von der Polizei gemeldet.

Wie Firmenchef Andreas Kahn unserer Zeitung berichtet, liegt er überschlägig bei nahezu einer Million Euro. Gerüchte, wonach das Haus an der Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße abgerissen werden muss, träfen aber nicht zu. Rauch und Ruß seien durch das ganze Haus gezogen und hätten auch zahlreiche elektrische Geräte beschädigt.

Feinkost Kahn hofft nach Brand darauf, den Firmensitz bald wieder beziehen zu können

Derzeit bereitet der Caterer das Essen in der Küche der Augsburger Kongresshalle vor. Kahn ist aber zuversichtlich, dass er bis Ende nächster Woche wieder die Küche am Firmensitz beziehen kann. "Wir sind aber mit dem Reinigen schon relativ weit", sagte Kahn.

Schweres Gerät war nötig, um die stark beschädigten Hallentore am Firmengebäude zu öffnen. Bild: Feuerwehr Friedberg

Er hofft, Ende nächster Woche wieder die Küche am Firmensitz in Friedberg-West beziehen zu können. Die Fahrzeughalle, in der das Feuer ausgebrochen war, wird dann gegen den Rest des Gebäudes abgeschirmt. Wie berichtet, hatte in der Nacht zum Nacht zum Donnerstag vergangenen Woche ein technischer Defekt in einem Kühltransporter den Brand verursacht.

