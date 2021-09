Friedberg

vor 11 Min.

Wohnhaus in Friedberg brennt: Neun Menschen können sich retten

Am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr brannte ein Dachstuhl einer Arbeiterunterkunft in der Friedberger Lechfeldstraße komplett aus.

Plus Komplett ausgebrannt ist eine Arbeiterunterkunft in der Friedberger Lechfeldstraße. Erinnerungen an die Großbrände in Mering und Augsburg werden wach.

Sonntagmorgen gegen 3 Uhr bricht ein Feuer in einem Wohnhaus in der Lechfeldstraße in Friedberg aus. Die sofort alarmierte Friedberger Feuerwehr rückt aus und löscht den brennenden Dachstuhl. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord informiert, konnten sich neun Menschen noch rechtzeitig aus dem brennenden Haus retten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen