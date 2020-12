Brand in Mering: Ein Zeichen für den Andechser setzen

Plus Am Sonntagmorgen brennt das Meringer Gasthaus zum Andechser völlig aus. Der Schaden ist nicht nur für die Wirtsleute groß.

Den Andechser in Mering gibt es seit Sonntagmorgen nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr so, wie in die Gäste seit 20 Jahren kennen. Viele haben dort ihre Hochzeit, Kommunion, Taufe oder so manchen Geburtstag gefeiert. Dort hat man sich nach einer Sitzung getroffen. Am Stammtisch wurden die neuesten Nachrichten ausgetauscht. Der Andechser war der Platzhirsch, schon allein durch seine zentrale Lage in der Nähe von Kirche und Rathaus direkt am Marktplatz. Jetzt wurde er ein Opfer der Flammen, die sich vom Erdgeschoss über die historische Holztreppe hinauf ins erste Stockwerk gefressen haben. Alles ist mit einer dicken Rußschicht überzogen.

Der ideelle Schaden ist für Mering groß

Wie hoch die materiellen Schäden sind, müssen die Sachverständigen klären. Der ideelle Schaden ist für Mering und die Region enorm. Jetzt können die Meringer ein Zeichen setzen und Christian Baumüller und seine Mutter Marietta unterstützen. Und sei es nur durch ein liebes Wort oder eine aufmunternde Geste. Wenn der Andechser dann renoviert wird, sollten die Meringer "ihr" Traditionswirtshaus besuchen, damit dort wieder Leben einkehrt.

Lesen Sie dazu auch den Bericht:

Brand in Mering: Wirtshaus Andechser nach Feuer völlig zerstört





Themen folgen