19.03.2020

Brand in einem Pkw verursacht Totalschaden

Ein Mann bemerkte während der Fahrt einen Brand im Motorraum seines Wagens. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Ein 44-Jähriger bemerkte am Mittwochabend einen Brand im Motorraum seines Pkw, während er auf der Augsburger Straße in Friedberg unterwegs war. Zwei Zeugen halfen dem Fahrer, den Brand unter Kontrolle zu bringen, bevor die Friedberger Feuerwehr einschritt und ihn löschte. Nach Angaben der Polizei Friedberg entstand an dem Wagen ein Totalschaden in Höhe von 20000 Euro. (pos)

