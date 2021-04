Brandstiftung: Unbekannte zünden Baum an

Einen ungewöhnlichen Fall von Brandstiftung meldet die Polizei Friedberg aus Wiffertshausen: Dort haben Unbekannte einen Baum in einem Garten angezündet.

Eine Serbische Fichte haben Unbekannte in der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr, in Wiffertshausen in Brand gesteckt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Friedberg in einem Garten in der Straße Am Schulesgarten. Der Baum verbrannte zum größten Teil, der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Brandstiftung in Wiffertshausen: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Gefahr, dass das Wohnhaus durch das Feuer hätte in Brand geraten können, bestand laut Polizei nicht. Hinweise zu den Brandstiftern an die Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710.

