vor 36 Min.

Bremst Kissing den Vizemeister?

Letzte Nachholspiele heute und morgen.

Von Peter Kleist

Am heutigen Mittwoch, 9. Mai und am Vatertag, 10. Mai, stehen die letzten Nachholspiele bei den Fußball-Amateuren an. Dann sind die Tabellen vor dem Saisonfinale endgültig begradigt. Im Einsatz sind diesmal noch der Bezirksligist Kissinger SC, der Kreisklassist SV Mering II sowie die beiden A-Klassen-Teams SV Ottmaring II und Sportfreunde Friedberg, die direkt aufeinandertreffen.

KissingerSC – TV Erkheim Der KSC, der mit großen Ambitionen in die Frühjahrsrunde gegangen war, sehnt das Saisonende herbei. Acht Spiele, kein Sieg und nur drei Punkte im Jahr 2018 – das ist die unterirdische Bilanz des Teams von Trainer David Bulik. Insgesamt warten die Kissinger seit neun Spielen auf einen Sieg, da auch das letzte Spiel im Jahr 2017 verloren gegangen war. Ein Grund liegt sicher in der schier unglaublichen Verletzten-Misere, ein anderer vielleicht auch darin, dass das Team aufgrund der vielen Spielausfälle im März einfach nicht in den Rhythmus fand. Wie dem auch sei, die Saison ist gelaufen und was man nun noch erreichen möchte, ist das Ende der Negativserie. Ob das am heutigen Mittwoch ab 18.30 Uhr gegen den designierten Vizemeister TV Erkheim gelingt, bleibt abzuwarten. Den Allgäuern fehlt noch ein Pünktchen, um Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation zur Landesliga perfekt zu machen. Die Kissinger möchten diese Entscheidung gerne vertagen.

KSVTrenk – SV Mering II Im dritten Anlauf soll es nun endlich klappen mit diesem Spiel, das ursprünglich einmal für den 3. September 2017 angesetzt war. Doch damals fiel die Partie ebenso aus, wie am 2. April, als sie nachgeholt werden sollte. Nun also soll am Donnerstag ab 15 Uhr gespielt werden – und für den MSV II zählt nur ein Sieg. Die Meringer hatten am vergangenen Spieltag zwar gewonnen, waren aber dennoch auf den letzten Platz abgerutscht, weil auch die Konkurrenz erfolgreich war. Trainer Stefan Eser hofft, dass er – wie am Sonntag – auch mit Unterstützung von oben rechnen kann.

SVOttmaring II – SF Friedberg In akuter Abstiegsgefahr befindet sich der Aufsteiger aus Ottmaring nach dem bitteren 1:2 gegen Hammerschmiede II am vergangenen Spieltag. Nun hilft den Ottmaringern nur mehr ein Sieg weiter, eine weitere Niederlage könnte fatale Folgen haben. Die Sportfreunde sind seit sechs Spielen ungeschlagen und würden das auch gerne bleiben. Und man hat mit dem Aufsteiger noch eine Rechnung offen: In der Vorrunde verloren die „Ostler“ auf eigenem Platz nämlich mit 1:2. Angepfiffen wird das Spiel am heutigen Mittwoch um 19 Uhr.

