vor 40 Min.

Brexit: Dunkle Wolken über der Uni Aberdeen

Elena Eschenbacher aus Kissing studiert in Schottland. Sie berichtet von den Sorgen, die der Brexit vor allem jungen Menschen dort gerade macht.

Von Max von Linden

Unter Jugendlichen hierzulande hört man zum Thema Brexit meist Bedauern und ein wenig Mitleid mit den Inselbewohnern. Verständlich, denn auf den ersten Blick dürfte das größte Problem, dass der EU-Austritt für uns Jugendliche mit sich bringen könnte, eine Erschwerung bei Urlauben und Klassenfahrten sein. Doch wie ist das eigentlich für Menschen, die der Brexit in ihrer Existenz bedroht?

Kissingerin studiert seit 2017 an Uni Aberdeen in Schottland

K!ar.Text hat mit Elena Eschenbacher gesprochen. Die 20-Jährige stammt aus Kissing und ist nach dem Abitur 2017 nach Aberdeen an der schottischen Nordseeküste gezogen, um dort englische Literatur und Philosophie zu studieren. „Mir war damals schon klar, dass der Brexit kommen würde, aber ich hatte zugegebenermaßen noch Vertrauen in die Kompetenz der Regierung in Westminster“, so die Studentin aus dem Landkreis.

Aberdeen ist eine internationale Universität. Die 14500 Studenten kommen aus 130 Nationen. Was liegt also für eine Stimmung in der Luft? „Im Moment ist es vor allem die Unsicherheit, was passiert, wenn Großbritannien die EU dann tatsächlich mal verlässt“, so Elena. Denn noch hat der Brexit ja nicht zugeschlagen, er wurde nur immer wieder vertagt – aktuell bis spätestens zum 31. Oktober. Dazu hat die Studentin eine klare Meinung: „Die britische Regierung kann mit Deadlines noch schlechter umgehen als wir Studenten.“

Brexit: Zukunft von Studierenden hängt von Abkommen ab

Doch was wäre, wenn? Das hängt maßgeblich davon ab, wie der Austritt im Detail aussehen wird. Für den Fall eines sogenannten „No-Deal-Brexits“ wird deutschen Studierenden in Großbritannien zugesichert, ihr Studium fortsetzen zu können.

Auch erworbene Hochschulabschlüsse dürften weiterhin anerkannt werden, da das Vereinigte Königreich im europäischen Hochschulraum verbleiben wird. Ebenfalls soll es eine Lösung für die vielen Erasmus-Studenten geben. Veränderungen, die der Brexit nach den Bedingungen eines möglichen Abkommens mit der EU mit sich bringen könnte, sind hingegen noch nicht sicher abzusehen.

Gerade für ausländische Studenten in Schottland sind auch die Studiengebühren ein heißes Thema. Im Moment übernimmt die schottische Regierung für alle Schotten und Ausländer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum die Studiengebühren, die sich auf über 2300 Euro pro Jahr belaufen. Studenten wie Elena, die vor dem möglichen Austritt ihr Studium begonnen haben, können darauf hoffen, dass diese Gebühren auch weiterhin die schottische Regierung zahlen wird.

Was allerdings mit den Leuten ist, die erst danach ein Studium in Schottland aufnehmen werden, ist noch völlig ungewiss. Im Rest des Vereinigten Königreichs werden ausländische Studierende nach dem Brexit genauso für ihr Studium zahlen müssen, wie es auch jetzt schon der Fall ist.

Freundeskreis von Studentin aus Kissing wegen Brexit verunsichert

Elena erzählt auch von ihrem Freundeskreis: „Gerade den Schotten hier schlagen der Brexit und die damit verbundene Unsicherheit wirklich aufs Gemüt.“ Gleichzeitig herrscht aber scheinbar ein ziemlicher Galgenhumor unter den jungen Leuten des Landes. Elena beschreibt das so: „Die jungen Schotten hier leben im Moment nach dem Motto: ‚Wir leben nicht nur auf einem bedrohten Planeten, sondern unsere Heimat ist drauf und dran, sich in eine faschistische Inselfestung zu verwandeln.‘“

Auch Ausländer, die nicht aus der Europäischen Union stammen, seien besorgt, sagt Elena: „Ein Pärchen aus meinem Bekanntenkreis hat gerade erst geheiratet. Er ist Brite und sie Amerikanerin. Sie möchte – egal, was kommt – hier bei ihm in Schottland bleiben.“

Aberdeen vom Brexit besonders hart betroffen

Aberdeen lebt vor allem von dem Erdöl, das vor der Küste gefördert wird. Damit erklärt sich auch teilweise die große Internationalität der Studentenschaft. Neben Europäern findet man sehr viele Menschen aus dem arabischen und asiatischen Raum, die in Aberdeen Studiengänge belegen, die mit der Ölförderung zusammenhängen. Gerade Aberdeen ist also auf einfachen Zugang zur britischen Insel angewiesen.

Ein schottischer Taxifahrer sagt dazu: „Wenn die Studenten und die Öl-Leute weg sind, ist hier nichts mehr los. Und Arbeit gibt es dann für mich auch keine mehr.“ Daher mögen auch die neu aufflammenden Unabhängigkeitsbestrebungen der Schotten rühren: Erst Ende April kündigte Regierungschefin Nicola Sturgeon an, erneut über die Loslösung von Großbritannien und eine „Zukunft als unabhängige europäische Nation“ abstimmen lassen zu wollen. Die Zukunft von Schotten und dort lebenden Ausländern bleibt also bis auf Weiteres ungewiss.