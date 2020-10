vor 17 Min.

Bub läuft in Fahrrad: Zwei Verletzte in Friedberg-West

Bei einem Unfall in Friedberg-West sind zwei Personen verletzt worden.

Radlerin muss nach Zusammenstoß in der Maria-Alber-Straße ins Krankenhaus.

Ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, wollte ein achtjähriger Bub am Mittwochnachmittag die Maria-Alber-Straße in Friedberg-West überqueren. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei eine 56-Jährige, die dort mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Der Bub stieß mit der Radlerin zusammen. Beide stürzten zu Boden und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur Wundversorgung in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Bei dem Unfall entstand auch Sachschaden von ca. 100 Euro.