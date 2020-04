vor 23 Min.

Bücher leihen leicht gemacht

Die Bücherei Kissing vereinfacht Anmeldung

Auch die Bücherei Kissing bietet in der Zeit der Ausgangsbeschränkung ab sofort an, dass Neuleser, die noch nicht registriert sind, unkompliziert einen Ausweis per E-Mail beantragen können, um sich per Onleihe mit Lesestoff zu versorgen, ohne die anfallende Jahresgebühr unmittelbar bezahlen zu müssen. Somit haben sie sofort Zugriff auf den Onleihe-Verbund Suebo.

Wer Mitglied der Öffentlichen Bücherei werden und eMedien ausleihen möchte, sendet eine Mail mit Namen, Adresse und Geburtsdatum an folgende Mail-Adresse: buecherei@kissing.de. Nach der Registrierung werden die Neuleser per Mail informiert und haben ab dem darauffolgenden Tag Zugang auf das digitale Angebot von Ebook und EAudio unter www.suebo.de.

