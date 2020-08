12:02 Uhr

Bücherei Kissing richtet wieder Veranstaltungen aus

In der Bücherei Kissing sind Lesungen und Vorträge geplant. Wie das in Corona-Zeiten abläuft.

Auch künftig bietet die Bücherei Kissing Veranstaltungen an – allerdings unter veränderten Vorzeichen. So will die Bücherei die für 2020 geplante Veranstaltungsreihe zum Thema „Wasser“ nächstes Jahr ab Februar anbieten. Die Besucher der Bücherei müssen aber auf ihr gewohntes Kultur-Café am Nachmittag verzichten, da sich Veranstaltungen während der Öffnungszeiten im Moment wegen Corona nicht umsetzen lassen. Dafür soll es bis April alle 14 Tage einen Kultur-Abend geben. Die Planungen dazu laufen gerade an.

Auch dieses Jahr hat die Bücherei noch einiges an Veranstaltungen zu bieten. Von Literarischen Begegnungen im Freien über Lesungen bis hin zu Vorträgen zum Bayerischen Hiasl reicht unter anderem das kulturelle Angebot. Auch „Kissing liest“, der Bücherflohmarkt und das Buchfalten sind wieder mit im Programm dabei.

Bücherei Kissing achtet streng auf Hygiene

Dabei achtet die Bücherei streng auf Hygiene und hat nach eigenen Angaben für jeden Veranstaltungstyp ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet. Zum Beispiel können wegen der Abstandsregel aus Platzgründen nur 20 Personen pro Veranstaltung teilnehmen, die sich vorher anmelden müssen. Außerdem besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Eine Station zur Händedesinfektion ist ebenfalls eingerichtet, so dass jeder Besucher sich und andere je nach Bedarf schützen kann.

Aktion für Erstklässler in Kissinger Bücherei wird angepasst

Auch für die Erstklässler wurde das Format „Lesen ist echt cool“ an Corona angepasst: So dürfen die Kinder auf dem Schoß ihrer erwachsenen Begleitperson den Geschichten von Ruth Kehl lauschen. Auch hier kommen nur 20 Kinder gleichzeitig in den Genuss der halben Stunde – und auch sie müssen sich vorher anmelden. Alle Erstklässler dürfen sich über einen Erstleserausweis freuen, der ihnen ein Jahr kostenloses Ausleihen ermöglicht und somit den Weg in die Welt der Bücher erleichtern soll. Die Gutscheine für diesen Ausweis werden nach den Ferien von der Schulleitung über das Homeschooling-System verschickt. Das Büchereiteam um Leiterin Petra Scola freut sich laut Pressemitteilung sehr, trotz Corona ein so reichhaltiges Veranstaltungsprogramm anbieten zu können. (AZ)

Es liegt bereits in der Bücherei aus und kann auch online auf der Internetseite der Gemeinde Kissing unter der Rubrik „Kultur“ eingesehen werden.

