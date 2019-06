00:31 Uhr

Bücherei erweitert Angebot dank Spende

Das Büchereiteam Egling mit Barbara Blank (links) und Sabrina Metzger freut sich, einen Einblick in das breite Spektrum der Brettspielewelt präsentieren zu können.

Die Bücherei Egling an der Paar bietet ihren Lesern dank einer Spende einen neuen Service an. Ab sofort können in der Bücherei nicht nur Bücher und DVDs, sondern auch Brettspiele entliehen werden.

„Wir möchten unserer Gemeinde die Möglichkeit geben, mit einer großen Auswahl an Kinder- und Erwachsenen Brettspielen, Familien und Freunde für unterhaltsame Stunden an einen Tisch zu bekommen“, sagt Barbara Blank, die mit ihrer Kollegin Sabrina Metzger die Bücherei seit April letzten Jahres übernommen hat. Durch die Spende der Institution Spiele des Jahres von 1500 Euro konnten knapp 100 Brettspiele angeschafft werden.

Die Zuwendung hat es ermöglicht, den weiteren Bestandsausbau von aktuellen Romanen, Krimis, Zeitschriften, Jugendliteratur, Kinderbüchern und DVDs nicht einschränken zu müssen. Auch die OnLeihe, welche den elektronischen Lesern mit großer Auswahl an Bücher, Zeitschriften und Hörbüchern zur Verfügung steht, wird weiterhin betrieben.

