vor 25 Min.

Bürger ärgern sich über langsames Internet

30mBit via Kupferkabel - das bietet der Breitbandausbau in Mering derzeit. Damit sind viele nicht zufrieden.

Die Zuhörer bringen sich bei der Bürgerversammlung rege ein mit Anregungen, Vorschlägen und Kritik.

Neben dem Gewerbepark meldeten sich die Bürger zu einer Vielzahl verschiedenster örtlicher Themen zu Wort.

Breitbandausbau Ein großes Ärgernis in Mering ist offensichtlich der Breitbandausbau. Vor allem die Anwohner in der Meringerzeller Straße sind unzufrieden, weil dort alles aufgerissen wird, aber die Telekom keine Glasfaserkabel verlegt. Kandler erklärte, dass die Gemeinde auch darauf hin gewiesen habe, die Telekom jedoch nicht wolle. Beim geförderten Breitbandausbau im Gemeindegebiet, sei es das Problem, dass Mering den Auftrag nach EU-Vorgaben ausschreiben musste. Demnach konnte man nur eine Mindestdatenmenge von 30 Mbit vorschreiben – eigentlich heute schon veraltet. Und die Technik habe man bedauerlicherweise auch offenlassen müssen. Dies führte dazu, dass die Telekom das günstigste Angebot machte – sie kann die 30 Mbit durch die Vectoring-Technik mit ihren Kupferkabeln herstellen. Kandler bedauerte dies, er hätte natürlich Glasfaserkabel bevorzugt. Darüber ärgerte sich beispielsweise Norbert Beisel aus der Meringerzeller Straße. „Das ist eine veraltete Technik, die ausläuft“, kritisierte er. Auch Anton Kircher bedauerte die verpasste Chance, in Meringerzeller Straße gleich ordentliche Anschlüsse zu verlegen. Dies wäre für die Telekom ohne großen Aufwand möglich gewesen, meinte er.

lVerkehr Eine ganze Reihe von Schwachpunkten im Verkehr wurde angesprochen. So bemängelte Horst Schikorski, dass die Lechfeldstraße noch immer gefährlich zugeparkt sei. Götz Pfeiffer kritisierte dort die verwirrenden Vorfahrtsregeln. Dieter Reinhold war aufgefallen, dass die Fußgänger am Meringer Bahnhof teils keinen Fußweg zur Verfügung haben, was zu gefährlichen Situationen führen kann.

lBürgerservice Eine Reihe von Vorschlägen hatte Götz Pfeiffer. Unter anderem empfahl er, den Ortsplan an der Münchner Straße auf Höhe der Haltebuchten zu verlegen. Auch verwies er auf eine Hinweistafel mit Terminen der Vereine, die abgebaut, aber bisher nicht ersetzt worden war.

lHerzog-Wilhelm-Straße „Mich ärgert jeden Tag die halbseitige Sperrung der Herzog-Wilhelm-Straße“, merkte Stefan Sumperl an und erntete damit großen Applaus. Wie berichtet, liegt der Bauherr mit dem Landratsamt in Streit über die Statik. Sumperl forderte, dass nach 16 Monaten die Gemeinde endlich einmal eingreifen müsse. Kandler wiederholte dazu, dass ihm die Hände gebunden seien, weil hier das Landratsamt zuständig ist, so unbefriedigend das auch sei.

lKissing „Wie lange lassen sich die Meringer noch von Kissing piesacken?“, fragte Josef Hanrieder in Bezug auf aktuelle Projekte wie den Gewerbepark. Kandler stellte dazu klar, dass Kissing nicht grundlegend gegen den Meringer Gewerbepark sei. Es gehe seinem Amtskollegen Manfred Wolf nur darum, sicher zu stellen, dass die Ortsumfahrung für Kissing nicht gefährdet ist. Deswegen möchte Wolf, dass Mering die Trasse in den Flächennutzungsplan aufnimmt. „Das kann ich aber nicht, weil es offiziell noch gar keine Trasse gibt“, erklärte Kandler. (gön)

