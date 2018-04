vor 41 Min.

Bürger dokumentieren Wanderwege für Ried

Ein neues Projekt der Kümmerin stößt auf offene Ohren – ausgerüstet mit GPS erlaufen Naturfreunde der Gemeinde selbst ein Routennetz. Geplant sind zwölf Strecken.

Von Christine Hornischer

Die schönsten Strecken zum Radeln und spazieren gehen in und um ihren Heimatort kennen die Rieder natürlich. Deswegen sind sie beim neuesten Projekt gefragt, das Kümmerin Claudia Bordon-Vieler, Bürgermeister Erwin Gerstlacher und Freie Wähler-Gemeinderat Paul Graf ins Leben gerufen haben: Beliebte Rad- und Wanderwege sollen per Wanderapp dokumentiert, aufgewertet und erlebbar für alle gemacht werden. Das Besondere dabei ist, dass die Bürger selbst die Strecken erfassen und die Touren beschreiben sollen. Einzige Voraussetzung: Ein Smartphone mit der kostenlosen GPS Tracker App Komoot zum Aufzeichnen und exportieren der Touren.

Paul Graf hatte viel Vorarbeit geleistet und per Power-Point-Präsentation zusammengefasst, wie das Ganze vor sich gehen könne. In einem einstündigen Workshop im Sitzungssaal der Gemeinde erläuterten er, Claudia Bordon-Vieler und Bürgermeister Gerstlacher das Projekt. 13 Bürger bekundeten bei diesem ersten Termin ihr Interesse, an dem Vorhaben mitzuwirken. Graf erläuterte, dass Wanderteams für die Zeit- und Streckenerfassung gebildet werden sollten, die dann die Tour beschreiben und auch Fotos machen. Dabei soll das Verbesserungspotenzial der Wege, beispielsweise fehlende Bänke oder schlechter Untergrund, dokumentiert werden.

So monierte eine der Teilnehmerinnen beispielsweise schon bei der Kickoff-Veranstaltung, dass beim Fischweiher in Baindlkirch der Weg plötzlich durch einen Bach beendet werde. „Das wäre so ein toller Weg, wir müssten nur ein Brett über den Bach legen“, schlug die rüstige Frau vor. Genau solche Problemstellen sollen laut Graf dokumentiert werden. Auch Bürgermeister Erwin Gerstlacher unterstützte diese Vorgehensweise sehr. „Auf unseren erlebnisreichen Wegen und Pfaden gibt es viel zu sehen. Wir wollen das nach draußen tragen“, sagte er.

So sollen vorerst rund zwölf Streckenvorschläge abgearbeitet werden. Angefangen beim Walderlebnispfad Högl, vom Hörmannsberger Kletterfelsen zum Rieder Eisbach, Rieder Eisbachtal, rund um Baindlkirch, auf den Spuren unserer Vorfahren, Keltenpfad im Heilach, Besinnungspfad (ein Weg rund um die Gemeinde, der alle Feldkreuze einschließt und deren Geschichte widergibt), rund um Hörmannsberg, südlich von Ried, Wallfahrtsstätten und Pilgerwege im Wittelsbacher Land, Mariahilf Holzburg, Maria Zell Ried, große Rieder Runde, südlich von Ried und bis hin zur Kleinen Höglwaldtour lauten die Vorschläge für erste Strecken.

„Ihr seid nicht allein, ich helfe euch bei allen Problemen“, versprach Paul Graf. Die App ist aber seiner Meinung nach selbsterklärend. Das Projekt sei eine interessante Möglichkeit, gemeinsam einen Wander- oder Fahrradweg zu erarbeiten und seine Heimatgemeinde vorzustellen. Die Wege können dann als GPX-Track auf ein GPS-Gerät heruntergeladen und anschließend abgelaufen werden.

Zeitgleich soll ein Flyer entstehen, „weil gerade ältere Menschen das Papier vorziehen“, erläuterte Claudia Bordon-Vieler. Auch auf der Website der Gemeinde sollen die Wander- und Fahrradwege ihren Platz finden. Mittlerweile haben sich viele Interessierte bei dem Projekt angemeldet. Trotzdem bestehen natürlich noch zahlreiche Möglichkeiten, selber Touren einzureichen.

Kontakt Bei Interesse kann man sich gerne an Claudia Bordon-Vieler unter Telefon 78991-90 wenden. Donnerstagnachmittag von 14 bis 18 ist sie im Rathaus Ried „vor Ort“. Das nächste Treffen zum Wanderwege-Projekt findet am Mittwoch, 6. Juni um 19 Uhr im Rieder Gemeindesaal statt.

