vor 22 Min.

Bürger feiern unter dem Dorfchristbaum

Gemütliches Treffen in Wulfertshausen

Als absolutes Erfolgsrezept entpuppt sich die Dorfweihnacht inmitten des Friedberger Stadtteils Wulfertshausen, die auch dieses Jahr am dritten Adventssonntag gegenüber der Kirche Maria Schnee stattfand. Bei Lagerfeuer, Glühwein, Feuerzangenbowle, Würstel und selbst gemachten himmlischen Waffeln, scharten sich in den Abendstunden die Kinder und Erwachsenen um den glänzenden Dorfchristbaum und alle durften sich auf den Nikolausbesuch und die süßen Gaben freuen.

Als besonderen Gast begrüßten die Burschen dieses Jahr Bürgermeister Roland Eichmann. In gemütlicher Atmosphäre kam man miteinander ins Gespräch, rückte nah zusammen, genoss ein paar Stunden erfüllte Adventszeit und hatte ein offenes Ohr füreinander. Auch der Nieselregen hielt die Menschen nicht davon ab, Gemeinschaft zu zeigen und Gemeinschaft zu leben. „Es riecht so köstlich und es fühlt sich so behaglich schön an, wenn man viele bekannte Gesichter trifft“, schwärmte eine Wulfertshauserin. Eine Veranstaltung, die einen besonderen Charme hat, gerade weil sie nicht so groß ist und weil sich alle in der Mitte des Dorfes versammeln – die Jungen und die Alten. Alle eben, die die Dorfgemeinschaft Friedberg-Wulfertshausen-Haberskirch bilden. (FA)

Themen folgen