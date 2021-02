vor 18 Min.

Bürgermeister Mayer bekommt speziellen Faschingsorden

Andreas Schelle (rechts) hat am Rosenmontag Merings Bürgermeister Florian Mayer den neuen Orden überreicht.

Im Corona-Jahr hat das Meringer Faschingskomitee einen speziellen Faschingsorden entworfen. Bürgermeister Florian Mayer freut sich über das Geschenk.

Auch in Mering wurde die fünfte Jahreszeit Ende vergangenen Jahres frühzeitig abgesagt. Im Corona-Jahr hat das Meringer Faschingskomitee trotzdem einen virtuellen Umzug auf die Beine gestellt und jetzt auch einen ganz speziellen Faschingsorden entworfen.

Diesen widmete der Verein eben nicht der Pandemie, sondern der Marktgemeinde Mering zu ihrem 1000. Geburtstag. Ein Exemplar des Ordens überreichte Andreas Schelle am Rosenmontag Merings Bürgermeister Florian Mayer quasi als Geburtstagsgeschenk. In diesem Jahr hat das FKM lediglich 111 Stück des begehrten Ordens bestellt, die fast ausschließlich an ihre Aktiven überreicht wurden.

Markt Mering will Faschingsverein unterstützen

Mayer freute sich über dieses besondere Geschenk und verband mit seinem Dank an das Faschingskomitee die Hoffnung, dass man 2022 wieder gemeinsam feiern und den dann anstehenden Faschingsumzug begehen könne. Dazu werde der Markt Mering, so der Bürgermeister, den Verein natürlich wieder entsprechend unterstützen. (AZ)

