Bürgermeister in Dasing: Ergebnisse zur Stichwahl und Kommunalwahl 2020

Für Dasing finden Sie die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 zu Bürgermeister und Gemeinderat hier. Zur Bürgermeister-Stichwahl veröffentlichen wir die Wahlergebnisse ebenfalls in diesem Artikel

Hinweis: Wenn das Stichwahl-Ergebnis vorliegt, finden Sie es in der Grafik in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Dasing im Kreis Aichach-Friedberg wurde bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März über Bürgermeister und Gemeinderat abgestimmt. Weiter unten in diesem Artikel bekommen Sie die Ergebnise. Außerdem finden Sie hier ab dem 29. März die Wahlergebnisse zur Bürgermeister-Stichwahl.

Aktuelle Kommunalwahl-Ergebnisse in Dasing: Ergebnis zur Bürgermeister-Stichwahl 2020

Andreas Wiesner (Freie Wähler Dasing) holte bei der Kommunalwahl 2020 in Dasing ein Ergebnis von 43,5 Prozent, Markus Waschka (CSU) kam bei der Bürgermeisterwahl auf 37,4 Prozent. Diese Kandidaten gehen am 29. März daher in die Stichwahl. Das Wahlergebnis finden Sie wohl noch am selben Abend an dieser Stelle.

Am 15. März wurden die Kandidaten zum Bürgermeister gewählt, die mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen haben. Wenn das in einer Kommune nicht der Fall war, müssen die beiden Bewerber mit den besten Ergebnissen in die Stichwahl.

Dasing: Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 zur Bürgermeisterwahl und zum Gemeinderat

Das waren am 15. März die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl in Dasing:

