vor 4 Min.

Bürgermeister kämpfen gegen Feuer in Rieds Schule

120 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren am Montagabend in Ried im Einsatz, um einen Großbrand an der Grundschule zu verhindern.

Von Eva Weizenegger und Christian Gall

Der Dachstuhl der Grundschule Ried ist am Montagabend kurz nach 18 Uhr in Brand geraten. 120 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz – doch es waren die Bürgermeister der Gemeinde, die als erstes vor Ort waren und einen Löschversuch wagten.

Rieds Gemeindeoberhaupt Erwin Gerstlacher ist selbst aktiver Feuerwehrmann und schildert, dass er am Montagabend gemeinsam mit seinem Stellvertreter Franz-Josef Mayer auf dem Rückweg von einem Geburtstagsbesuch war, als ihnen eine dicke Rauchsäule am Himmel auffiel – direkt über der Grundschule. Um sich ein Bild von der Lage zu machen, fuhren sie direkt in die Sportheimstraße. Sie entdeckten, dass ein Papiercontainer vor dem Gebäude in Flammen stand. Der Brand hatte bereits auf die Holzverkleidung des überhängenden Schuldachs übergegriffen. Darauf informierten sie nicht nur die Feuerwehr, sondern starteten einen Löschversuch mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch. „Wie schnell hätte das ein richtiger Großbrand werden können“, sagten Mayer und Gerstlacher.

Als die Unterstützung durch die Feuerwehr eintraf, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Außerdem verhinderten die Einsatzkräfte laut einer Mitteilung der Polizei, dass der Brand auf weitere Gebäudeteile übergriff. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Ried, Baindlkirch, Hörmannsberg, Eismannsberg, Bachern und Mering mit Baierberg sowie der Unterstützungsgruppe Feuerwehr. Auch die Polizei, das Bayerische Rote Kreuz sowie ein Team des First Responder aus Baindlkirch waren vor Ort. Nach gut 45 Minuten war das Feuer im Griff.

Noch ist unklar, wie der Brand ausbrechen konnte. Auch die Summe des Schadens lässt sich noch nicht abschätzen. Nicht nur Teile des Dachstuhls, auch ein großflächiges Fenster wurden zerstört. Auch im Innenbereich entstanden Schäden. Verletzt wurde durch den Brand jedoch niemand, wie Einsatzleiter und Kommandant der Rieder Feuerwehr, Christoph Weiß, mit dem Kreisbrandmeister Stefan Neumeir informierten. „Hier zeigt sich wieder, wie gut eingespielt unsere Feuerwehren sind“, lobte Kreisbrandrat Christian Happach, der auch in Ried war. Gerade diese Einsätze werden regelmäßig bei den Aktionswochen, die im September stattfinden, geübt.

