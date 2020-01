Bürgermeisterkandidatin Gabriele Lang will Paul Reithmeir in Eurasburg ablösen

Plus Die Grünen und Pro Eurasburg stellen Gabriele Lang als Bürgermeisterkandidatin für Eurasburg auf. Sie will unter anderem Wohnraum schaffen.

Mit einer Riesenüberraschung wartete die gemeinsame Liste der Grünen und Pro Eurasburg auf. Gabriele Lang (62) tritt als Bürgermeisterkandidatin gegen den Amtsinhaber Paul Reithmeir (Wählerforum) an. Die Mitglieder der Listenverbindung Grüne/Pro Eurasburg nominierten nun ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl im März.

Die Liste Grüne/Pro Eurasburg zur Kommunalwahl 2020 1 / 15 Zurück Vorwärts 1. Gabriele Lang , 62, Zollberaterin

2. Sebastian Meßner , 34, Angestellter, Gemeinderat

3. Olaf Redl , 62, Architekt, Gemeinderat

4. Raphael Meßner , 31, Maschinenbautechniker

5. Gabriele Schwegler , 33, Mittelschullehrerin

6. Detlev Link , 64, Buchhändler

7. Julia Gasteiger , 36, Gymnasiallehrerin

8. Michael Heuberger , 58, Vorruheständler

9. Sabine Meßner , 56, Fußpflegerin

10. Karl Schorer , 64, Unternehmer

11. Mathilde Renner-Redl , Lehrerin im Ruhestand

12. Stefan Beck , 49, Chemietechniker

13. Monika Labes , 63, Referentin

14. Andrea Heuberger , 46, Vertriebsmanagerin Dt. Post

15. Jasmine Reischl, 66, Pensionärin

Reithmeir einziger Gegner von Gabriele Lang in Eurasburg

20 Männer und Frauen waren in die Sportgaststätte Eurasburg gekommen und führten eine rege Diskussion um Listenplätze und Bürgermeistkandidatin. Aus mehreren Richtungen war der Wunsch nach einem Bürgermeisterkandidaten oder einer Bürgermeisterkandidatin gekommen. Die Versammlungsteilnehmer waren sich einig, dass eine demokratische Wahl eine Alternative zum bisher einzigen Kandidaten, dem amtierenden Bürgermeister Paul Reithmeir (parteilos), brauche. Die CSU und andere Wählervereinigungen schicken keine eigenen Bewerber ins Rennen.

Die Zollberaterin Gabriele Lang war bereit, diese Funktion zu übernehmen und geht damit auch auf der Gemeinderatsliste auf Platz eins ins Rennen. Als Wahlleiterin fungierte Eleonore Wagner. Die Wahlen wurden in geheimer Abstimmung per Wahlzettel durchgeführt. Die Kandidaten haben bereits Ziele und Schwerpunkte definiert.

Lang will sich in Eurasburg für Artenschutz einsetzen

Zentrale Themen werden Klima-/Artenschutz, erneuerbare Energien, soziale und ökologische Bildung, Verkehr und Mobilität sein. Das geht im Detail von der Forderung nach altersgerechtem Wohnraum in kommunaler Hand und nach einem Konzept für Ausgleichsflächen über eine glyphosatfreie Gemeinde bis zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch der Ausbau des Radwegenetzes in der Gemeinde und die Einbindung der Jugend in die Kommunalpolitik stehen auf der Agenda.

Aktuell ist die Wählervereinigung Pro Eurasburg mit zwei Räten im zwölf Sitze umfassenden Gemeindeparlament. Vor sechs Jahren unterlag Monika Siedler bei der Wahl für die Nachfolge von Erwin Osterhuber mit einem achtbaren Ergebnis gegen den erstmals antretenden Paul Reithmeir. Am 19. Februar findet im Gasthof zur Post eine Infoveranstaltung der Grünen zusammen mit Pro Eurasburg statt. Dort werden sich die Kandidaten persönlich und ihr Programm vorstellen. Auch der Landratskandidat Stefan Lindauer (Grüne) ist zu Gast.