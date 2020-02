Bunter Abend: Mering im Ringen um die Macht

Plus Beim Bunten Abend in Mering kalauern die Bühnenteams um die Vorgänge zwischen Kirchturm und Rathaus. Zum Schluss heißt es „Tschau, Hans-Dieter, tschau“.

Nach dem Ring der Macht trachten viele in der Ringerhochburg Mering und für die Bewerber hat dies die Bedeutung olympischer Ringe. Nach der Ehrenring-Verleihung an Pfarrer Schwartz will manch Meringer noch mehr Ring und dies lässt den ein oder anderen um Fassung ringen. Aus diesem reichhaltigen „MEhr der RINGe“ fischten die Bühnenteams ihre Ideen für den diesjährigen bunten Abend. Gleich dreimal unterhielten sie wortspielreich das Publikum im Meringer Gymnasium.

Wer wir der nächste Meereskönig? Diese Frage erwies sich im Vorfeld der Wahl genauso ergiebig für Sketche und Gstanzl wie die bevorstehende Abdankung des langjährigen Bürgermeisters Hans-Dieter Kandlers. In den Ring traten neun Teams, die als Beobachter des Ringens um den Ring der Macht amüsant aber schonungslos austeilten.

So vielfältig sind die Meringer Themen

Der kantige rote Seestern Kandler dankt ab. Bild: Heike John

Die Themenvielfalt rund um Rathaus und Kirchturm skizzierte bereits das Bühnenbild, das traditionell von Brigitte Wigers und Uschi Brem gestaltet wird. Noch bevor Moderatorin Bettina Metz als Meerjungfrau durchs Programm führte, wurde unter Applaus das Konterfei des verstorbenen Sylvester „Viv“ Dosch eingeblendet. Ihm als langjährigen Motor des seit Jahrzehnten aufgeführten Pfarrfaschings widmeten die Aktiven den diesjährigen bunten Abend.

Das zur Schau gestellte Ringen um die Macht kündigte Alfons Magg in seinem Prolog als Meeresgott Neptun an und schon gingen Meeresfrüchtchen auf Stimmenfang mit Netzen im Meer. Weil Kandler, der kantige rote Meeresstern, abdanken will, setzt er auf Hummer Hummel. Doch dieser verlässt nur ungern seine sichere Höhle und kneift lieber ein bisschen, statt richtig zuzupacken. Flori A. der Strömungsfisch kokettiert mit Selfiestick und versichert sich mittels Ohrmuschel stets der Verbindung zu Boy. Die Meerjungfrau Greta von Thienen fühlt sich wohl zwischen grünen Algen.

Clownfisch Stößlein darf in Mering nicht mitschwimmen

Und weil niemand Clownfisch Stößlein in seinem senfgelb-orangefarbenen Outfit mitschwimmen lässt, macht er sein eigenes Riff auf. Egal welcher Couleur ist jeder im bunten Unterwassertreiben sorgsam darauf bedacht, dass sich nicht die allmählich braun färbende Qualle Gloria anheftet. Live zugeschaltet wird das Publikum für die Reportage zum olympischen Fünfkampf zwischen Mayer-Lauf und Kugel-Stößlein. Da gibt es den Hummel-Flug und es kommt auch auf den Thien(en)-Geist an.

Niemand lässt Clownfisch Stößlein mitschwimmen. Bild: Heike John

Doch der bunte Abend wäre kein Fasching der Pfarrei, wenn es nicht auch „Rings um den Kirchturm“ rund ginge. Das schauspielerprobte Mesner-Duo wird da nur noch getoppt durch Pfarrer Schwartz, der in „Herr der Ringe“-Manier selbstverliebt auf Ringsuche geht und das Publikum für kurze Zeit in Tolkiens Welt abtauchen lässt. Der Pfarrer hat schon mal die Bischofsmitra geordert, aber Mesnerin von St. Afra will lieber gleich Päpstin werden. Wie er einst beim Radeln mit einem Scheißhäusl kollidierte, berichtet Werner Rumbucher als Dichter mit Heiligenschein, der im Ring der Geistlichkeit um Reime ringt. Auf der Suche nach dem „Ring der Macht“ ist die Meringer Unterwassergruppe (UWG) im Außeneinsatz auf dem blaualgenverseuchten Mandichosee.

Die Akkordarbeiter gehen musikalisch auf Online-Partnersuche für das neue Gemeindeoberhaupt, landen aber letztendlich auf der Plattform www.Bischof-waer.net mit dem Konterfei des Pfarrers. Diese geballte Datenmenge kann nur „Tracht Moro“, die Tänzergruppe des Trachtenvereins, wieder auflockern. Musikalisch ringt auch das Gstanzl-Duo um Reime, sodass sich das Publikum seinen eigenen Reim darauf bilden kann. Um Fassung ringt die betagte Zenz mit zittriger Hand am Spazierstock, als sie zusammen mit der rollatorbereiften buckligen Rosl die Zustände in Mering betrachtet, wo eine Hecken-Debatte zur Hexenjagd wird.

Während Hummer Hummel die Deckung liebt, tritt Strömungsfisch Flori A. gerne ins Rampenlicht seines Selfiesticks. Bild: Heike John

Bunter Abend: Ein Abschiedslied für Merings Bürgermeister

Den letzten Schwung verpassen die Los Promillos dem bunten Abend. Das Quartett besingt das „Ku-Schwa-Lu“, das kulturelle Schwartz-Luxuszentrum, und lässt das Publikum in das Abschiedslied für den scheidenden Bürgermeister einfallen. „Tschau Hans-Dieter, tschau tschau“. Nach so einem stoffbeladenen Ringen um die Macht traten die Zuschauer völlig überwältigt aus dem Ring.

