12:30 Uhr

Bus streift Auto in Mering: 3000 Euro Schaden

In Mering will ein Omnibusfahrer Platz schaffen und baut einen Unfall.

In Mering will ein Busfahrer Platz für ein anderes Auto machen. Dadurch streift er den Reifen des entgegenkommenden Fahrzeugs.

Ein Unfall ereignete sich am Mittwochmittag zwischen einem Daimler-Benz und einem Omnibus. In Mering fuhr der 56-jährige Busfahrer auf eine durch ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge verursachte Engstelle in der Münchener Straße zu. Laut Polizei hätte er den Gegenverkehr, also den Benzfahrer, passieren lassen müssen.

Omnibus streift Daimler-Benz in Mering

Dennoch fuhr der Busfahrer in die Engstelle ein und versuchte erst danach, Platz für den Benz zu machen. Dabei streifte der Bus den vorderen Reifen des Pkw, laut Polizei entstand dadurch ein Schaden von insgesamt etwa 3000 Euro. (pos)

