09:58 Uhr

Busfahrer rauscht in Ampel am Friedberger Chippenham-Ring

Ein Busfahrer hat eine Ampel am Chippenham-Ring in Friedberg beschädigt.

Ein Busfahrer ist in Friedberg gegen eine Ampelanlage gefahren und hat dadurch nicht nur Schaden, sondern auch ein kurzes Verkehrschaos ausgelöst.

Ein Omnibusfahrer hat in Friedberg eine Ampel beschädigt, weil er eine Kurve zu eng nahm. Am Dienstag gegen 11.30 Uhr war der 57-Jährige mit in der Röntgenstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in den Chippenham-Ring fuhr er laut Polizei in einem zu engen Bogen. Dabei beschädigte er Teile der dortigen Ampelanlage. Am Bus wurde zudem hinten rechts eine Scheibe eingedrückt. Im Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt allerdings keine Fahrgäste.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Ampel ist seit Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr wieder repariert. Für die Arbeiten an der Ampel wurde der Verkehr für rund 30 Minuten durch Polizeibeamte geregelt. (tril)

