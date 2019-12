16:01 Uhr

Busse fallen aus - AVV streitet Probleme ab

So sehen die neuen Stadtbusse in Friedberg aus.

Erschweren Ausfälle von Bussen das neue Stadtbuskonzept in Friedberg? Fahrgäste warten, doch laut AVV gibt es keine Probleme.

Von Ute Krogull

Mitkostenlosen Stadtbuslinienbis einschließlich zum Heiligen Abend wirbt der AVV gerade für sein neues Stadtbuskonzept in Friedberg. Gleichzeitig beklagen Fahrgäste Verspätungen und Ausfälle Richtung Park-and-Ride-Platz – in einem Fall sogar zwei Busse hintereinander – in den Abendstunden.

Behinderungen durch den Friedberger Advent

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt der AVV mit: „Nach Rücksprache mit unserem Verkehrsunternehmen herrscht in Friedberg gerade durch den Weihnachtsmarkt ein sehr hohes Verkehrsaufkommen.“ Hinzu kämen Engstellen, Umleitungen, Falschparker und Parksuchverkehr, die den Verkehrsfluss behindern. Dadurch komme es leider im AVV-Regionalbusverkehr immer wieder zu Verspätungen von bis zu fünf Minuten. „Ein Kursausfall konnte uns vom Verkehrsunternehmen jedoch nicht bestätigt werden“, so die AVV-Sprecherin.

Friedbergs ÖPNV-Beauftragter Manfred Schnell sagt zu dem Thema außerdem: „Busse warten bis zu fünf Minuten auf verspätete Straßenbahnen und Züge aus Augsburg.“ Der Fahrplan funktioniere in der Einführungsphase jedoch insgesamt erstaunlich gut. „Aber sowohl Fahrgäste als auch Fahrer mussten sich an die Umleitungen wegen des Friedberger Advents gewöhnen.“

