29.08.2018

CSU Kissing besichtigt Sozialstation

Informationen über Neubau in Mering

Auf Initiative von Reinhard Gürtner besichtigten Mitglieder der CSU Kissing den Erweiterungsbau der Sozialstation Mering und informierten sich über deren Angebot im Rahmen der häuslichen Pflege bedürftiger Menschen.

Karl-Heinz Brunner stellte das Aufgabenfeld und die Verknüpfung mit dem Bürgernetz Mering vor. Im anschließenden Gespräch, was in neuen lichtdurchfluteten Räumen stattfand, erfuhren die Vertreter der CSU Kissing, dass die höchste Anzahl der Patienten, die die Dienste der Sozialstation Mering in Anspruch nimmt, in Kissing wohnhaft ist und auch dort von den Mitarbeitern der Sozialstation versorgt wird. Im Rahmen der Begegnung sind Gruppen wie „Miteinander Füreinander“ im Haus oder auch ein regelmäßiges Treffen an Demenz erkrankter Menschen fester Bestandteil. Ebenso zeigten sich die Besucher beeindruckt vom Einzugsgebiet, das neben dem südlichen Landkreis auch Teile der Landkreise Landsberg sowie Fürstenfeldbruck mit einschließt.

Ortsvorsitzender Reinhard Gürtner bedankte sich für die Führung mit einem süßen Gruß an das Personal und lobte das Angebot der „Ambulanten“ mit den Worten: „Gut, dass es Euch gibt.“

