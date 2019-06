vor 17 Min.

CSU-Ortsverbände stellen Kandidaten auf

Meringer und Steindorfer entscheiden in gemeinsamer Versammlung über Kreistagsliste

Die CSU-Ortsverbände Mering und Steindorf haben in einer gemeinsamen Verwaltungsgemeinschaftsversammlung ihre Kandidatenvorschläge für die CSU-Kreistagsliste gewählt.

Die Ortsvorsitzenden Florian Mayer (Mering) und Georg Hermann (Steindorf) hatten zum zweiten Mal zu einer gemeinsamen Versammlung geladen, um nach basisdemokratischer Manier ihre Mitglieder über die Kandidatenvorschläge abstimmen zu lassen. Zu den Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Mering gehört auch Schmiechen, das jedoch keinen eigenen CSU-Ortsverband mehr hat und stattdessen im Ortsverband Steindorf integriert ist. Der Schlosserwirt in Mering war bei der Versammlung gut besucht. Mit etwa 50 Teilnehmern und mehr als 30 Wahlberechtigten war das Interesse wieder sehr groß.

Unstrittig war bereits im Vorfeld, dass Florian Mayer als Meringer CSU-Bürgermeisterkandidat die Kandidaten anführen solle. So wurde Mayer auch einstimmig als Listenführer der VG-Kandidaten gewählt. Der stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag bedankte sich anschließend für das große Vertrauen: „Ich möchte die erfolgreiche Arbeit der Meringer CSU-Kreisräte in den kommenden sechs Jahren fortsetzen.“

Anschließend stellten sich die weiteren Kandidaten Georg Resch, Silvia Braatz, Anton Schlickenrieder, August Drexler und Karl-Heinz Brunner in der Reihenfolge ihrer VG-internen Platzierung vor. Alle wurden anschließend ohne Gegenkandidaten von der Versammlung bestätigt.

Die Gelegenheit einer gemeinsamen Versammlung der CSU-Ortsverbände in der Verwaltungsgemeinschaft Mering nutzten die CSU-Ortsverbände anschließend, um ortsübergreifende Themen zu besprechen. Neben einem Ausbau der Radwegeverbindungen im südlichen Landkreis und dem geplanten Neubau des Rathauses in Mering war auch der Straßenbau ein Thema. Dabei lag den Beteiligten vor allem die Sicherheit und die Verkehrsbelastung der Bürger am Herzen. Die CSU bleibt bei den bereits bekannten Positionen in Sachen West- und Nordumfahrung von Mering.

Demnach kommen nur reine Ortsumfahrungen in Frage, jedoch kein autobahnähnlicher Ausbau. Des Weiteren sollen alternativ verkehrsberuhigende Maßnahmen zur Entlastung geprüft werden und Projekte nur ortsübergreifend geplant und abgesprochen werden, so die Ortsvorsitzenden Mayer und Hermann.

