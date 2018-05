00:31 Uhr

CSU diskutiert über das Thema Pflege

Alf Neumeier vom Landratsamt erläutert die Entwicklung im Kreis

Im Rahmen einer Informationsveranstaltung hat sich die CSU Friedberg dem zukunftsträchtigen Thema Pflege gewidmet. Zunächst führte Alfred Neumeier, Sachgebietsleiter im Landratsamt Aichach-Friedberg für den Bereich Altenhilfe, in die Thematik ein und stellte den Ist-Zustand beziehungsweise die voraussichtliche Entwicklung im Wittelsbacher Land dar.

Anhand der demografischen Entwicklung war unschwer zu erkennen, dass dieses Thema in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. So ist das Wittelsbacher Land derzeit zwar in dem Bereich Heimunterbringung gut aufgestellt, jedoch die fehlenden Plätze in der Kurzzeitpflege stellen ein großes Problem dar.

Hierbei liegen jedoch die Versäumnisse beim Gesetzgeber, der dies auf Bundesebene auch erkannt hat und nun versucht, dem entgegenzuwirken. Eine der Hauptaufgaben wird es jedoch sein, den Beruf des Pflegers bei den jungen Menschen attraktiv zu halten und genügend Auszubildende wie auch Stellen zu bekommen. „Daran muss die Politik ansetzen, denn ohne ausreichend und gut vorbereitetes Personal ist die Pflege nicht zu stemmen“, so der Ortsvorsitzende Florian Fleig. (FA)

