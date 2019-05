vor 23 Min.

CSU ehrt langjährige Mitglieder

Rudolf Kraus ist in Mering seit 50 Jahren dabei

CSU-Ortsvorsitzender Florian Mayer ehrte auf der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Mering mit dem Kreisvorsitzenden Peter Tomaschko und dem Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Georg Resch, zahlreiche langjährige Mitglieder.

Bereits seit 50 Jahren bei der CSU ist Rudolf Kraus, welcher von Mayer mit Ehrenurkunde und Ehrennadel mit fünf Sternen ausgezeichnet wurde. 45 Jahre dabei ist Gerhard Zeitler, für 40 Jahre Mitgliedschaft überreichte Mayer die Ehrennadel mit vier Sternen an Kreis- und Gemeinderat Karl-Heinz Brunner. Eine Ehrung für 30-jährige Mitgliedschaft erhielten die ehemalige Gemeinderätin Ursula Krieger sowie die Eheleute Renate Schneider und Eduard Schneider. Außerdem ehrte der Ortsvorsitzende Johann Müller-Zurlinden für 20-jährige Zugehörigkeit zur CSU Mering. Alle Mitglieder, die an diesem Abend nicht teilnehmen konnten, werden nachträglich ausgezeichnet.

Florian Mayer dankte den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue, das Engagement und die Unterstützung für die CSU, den Markt Mering und die geleistete Arbeit im Ehrenamt in den vergangenen Jahrzehnten. „Ohne Menschen wie ihr, die sich für das Gemeinwohl engagieren“, so Mayer, „wäre unsere Gesellschaft nur halb so viel wert.“

