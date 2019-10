09:17 Uhr

Cabrio beschädigt: Unfallflucht in der Friedberger Jungbräustraße

Ein Unbekannter hat ein Audi-Cabrio in der Friedberger Jungbräustraße beschädigt. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

In der Friedberger Jungbräustraße hat es eine Unfallflucht gegeben. Am Donnerstag zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein Unbekannter ein schwarzes Audi-Cabriolet an der linken Fahrzeugseite und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen folgen