14:00 Uhr

Cabriofahrer macht sich in Friedberg aus dem Staub

Eine Unfallflucht in Friedberg beschäftigt die Polizei.

Ein Cabriofahrer beschädigt auf einem Supermarktparkplatz in Friedberg ein anderes Auto und fährt einfach davon. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Freitag, gegen 14.15 Uhr, in der Augsburger Straße 12 in Friedberg beobachtet haben, wie ein auf dem Supermarktparkplatz abgestelltes Auto beschädigt wurde.

Cabriofahrer beschädigt in Friedberg ein anderes Auto und fährt davon

Der Fahrer eines silbernen Opel Cabrio stieß beim Einsteigen mit seiner Fahrzeugtür gegen einen roten Mazda. Am Mazda entstand dabei leichter Sachschaden. Wie die Polizei informiert, kümmerte sich der Unfallverursacher nicht um den entstandenen Schaden und machte sich aus dem Staub. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 wenden. (AZ)

