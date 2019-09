vor 34 Min.

Caritas setzt ein Zeichen in Friedberg

Sie geben der Caritas ein Gesicht und unterstützen sie dabei, Hürden für Menschen in Not zu überwinden. Beim diözesanen Auftakt der Herbstsammlung in St. Jakob mit dabei waren Stadtpfarrer Steffen Brühl, Caritas-Geschäftsführer Andreas Reimann, die stellvertretende Caritas-Vorsitzende Centa Plöckl (von links) und Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg ( Fünfter von links).

In St. Jakob findet die diözesane Eröffnungsfeier für die Herbstsammlung statt. Warum die Aktion trotz eines engmaschigen staatlichen Hilfsnetzes nötig ist.

Eine alte verwitwete Frau ist in finanziellen Schwierigkeiten und kann ihre Stromrechnung nicht bezahlen. Ein Hartz-IV-Empfänger muss das Geld für eine Waschmaschine aufbringen. Geld, das er nicht hat. Eine alleinerziehende Mutter, die wegen ihrer Kinder nicht arbeiten gehen kann, weiß nicht mehr weiter – sie ist psychisch und finanziell am Ende. „Es gibt viele Hürden, die unser ausgeklügeltes Sozialsystem in den Gesetzen nicht ausreichend berücksichtigt, wo wir dann mit unseren vielen Hilfen helfen können“, sagte Andreas Reimann, der Geschäftsführer des Caritasverbandes für den Landkreis Aichach-Friedberg.

Für diese Menschen in ihren unterschiedlichen Notlagen machen sich seit Sonntag für eine Wochen Frauen und Männer im Bistum Augsburg auf und bitten ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger um Spenden für die Caritas. In Friedberg fand nun die diözesane Eröffnungsfeier für die Caritas-Herbstsammlungsaktion unter dem Motto „Gemeinsam stärker“ statt. 53 langjährige Sammlerinnen und Sammler wurden dabei geehrt und anschließend zu einem gemeinsamen Mitttagessen als Zeichen des Dankes eingeladen.

Caritasdirektor Magg predigt in Friedberg

Caritas-Sammlerinnen und -Sammler legten ein Zeugnis dafür ab, was den christlichen Glauben ausmache, sagte Diözesan-Caritasdirektor Domkapitular Andreas Magg in seiner Begrüßung im Gottesdienst. „Wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig trägt und für eine starke Gesellschaft mit einem christlichen Gesicht einsetzt.“

In seiner Predigt unterstrich er, wie wichtig es für den Menschen und Christen sei, sich für andere einzubringen. „Wo ich Not abwende, kranken und armen Menschen beistehe und ich mich dafür einsetze, dass die Welt um mich heiler wird, kann mein Leben gelingen.“

Es komme also darauf an, sich auf das Leben einzulassen und dabei den anderen in den Blick zu nehmen. Dadurch werde das eigene Leben zwar manchmal umgekrempelt, aber es werde dabei auch sichtbar, was zuvor nicht sichtbar ist, nämlich „dass das Reich Gottes her mitten uns aufbricht und erfahrbar wird.“ „Machen wir uns also auf, unser Leben mit Mut zu leben, daraus etwas zu machen und es zu gestalten und wenn nötig auch andere Wege zu gehen“, rief der Diözesan-Caritasdirektor in seiner Predigt auf.

Ein Teil des Geldes bleibt im Landkreis Aichach-Friedberg

Rund 1,4 Millionen Euro kommen im Jahr bei den beiden Caritas-Sammlungsaktionen an Spenden zusammen. Je ein Drittel verbleibt in den Pfarrgemeinden zur Gewährleistungen ihrer Unterstützung von Menschen in Not bzw. kommt dem jeweiligen Caritasverband in den Landkreisen und kreisfreien Städten zugute. „Der Bedarf an Hilfen ist heute sehr differenziert.

Dazu gehören die Tafeln, die Schuldnerberatung, die Allgemeine Soziale Beratung, die Betreuungen, der Sozialpsychiatrische Dienst bis zum Hospiz- und Palliativ-Dienst“, so Reimann. Der Gesetzgeber finanziere leider nicht alle Hilfen. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, betonte der Caritas-Geschäftsführer.

Die Sammlerinnen und Sammler sollten sich bei ihrem Dienst, auch wenn er nicht immer angenehm sei, bewusst sein, „dass Sie alle ein Gesicht der Caritas sind, wenn Sie in Ihren Pfarrgemeinden um Spenden bitten“, sagte Centa Plöckl, die stellvertretende Vorsitzende des Caritasverbandes für den Landkreis Aichach-Friedberg.

Sammler gehen im Wittelsbacher Land von Haus zu Haus

Wenn sie an der Haustür klingeln und um eine Spende bitten, dann könnten sie es mit großem Selbstbewusstsein tun. „Denn fast jeder in den Pfarrgemeinden hat in seinem Leben mit der Caritas zu tun, entweder durch den Kindergarten, durch eine Beratungsstelle oder eine Caritas-Sozialstation, ein Caritas-Seniorenzentrum oder durch den Hospizverein.“ (FA)

