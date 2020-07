00:31 Uhr

Chorproben mit Kompromiss

Eigentlich hätte der Liederkranz Mering heuer sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Wegen Corona ist vieles anders

Für den Liederkranz Mering wäre heuer ein besonderes Jahr gewesen: Das 150-jährige Bestehen des Vereins sollte gefeiert werden. Corona-bedingt kam vieles anders. Statt eines Chorwochenendes im Juni, wo die Sänger gemeinsam mit Chorleiterin Marina Osipova an der Musikakademie in Ochsenhausen sich auf die Auftritte vorbereitet hätten, gibt es aktuell ausschließlich Proben in kleinen Gruppen.

Planungen für ein großes Herbstkonzert und mehrere Adventsauftritte liegen derzeit auf Eis. Stattdessen wird in Gruppen, getrennt nach Stimmlage, geübt. Um die erforderlichen Mindestabstände beim gemeinsamen Singen einhalten zu können, bräuchte der Chor einen Saal für seine Proben, doch gerade daran fehlt es in Mering.

Ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr war für den Liederkranz allerdings das traditionelle Sommerfest im Lippgarten, das dank des guten Wetters beinahe wie geplant stattfinden konnte. Zwar war die Veranstaltung ungewohnt spartanisch, ohne gemeinsames Büfett, ohne Grill und ohne Gäste, trotz aller Einschränkungen war es ein unterhaltsamer Nachmittag und Abend. Es wurde den Chormitgliedern wieder einmal deutlich, wie wichtig jedem Einzelnen diese Gemeinschaft ist und wie über das gemeinsame Singen auch Freundschaften und Bindungen entstehen können.

Vorsitzender Dietmar Schneider konnte außerdem zwei Ehrungen vornehmen: Viktoria Hartmuth singt seit zehn Jahren im Liederkranz Mering, und Rudi Herter ist seit 30 Jahren dort aktiv. Zum Dank gab es ein sängerisch verhaltenes, aber herzliches Vivat der Chorgemeinschaft. (AZ)

