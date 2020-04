17:27 Uhr

Christina Götz wird Stadträtin für eine einzige Sitzung

Donnerstag ist die letzte Stadtratssitzung dieser Periode in Friedberg. Warum Christina Götz eigens dafür vereidigt wird und wie sie dem Termin entgegensieht.

Von Ute Krogull

Erster Tagesordnungspunkt der Stadtratssitzung in Friedberg am Donnerstag, 23. März, in der Schulmensa: Die Vereidigung einer neuen Stadträtin, die nur an dieser einzigen Sitzung teilnehmen wird. Christina Götz wird das Amt als Nachrückerin für den verstorbenen Thomas Treffler ( CSU) übernehmen.

Laut Bürgermeister Roland Eichmann hat sich die Stadt dazu nach Rücksprache mit dem Bayerischen Gemeindetag entschieden, um Rechtssicherheit zu haben.

Götz, mittlerweile aus der CSU ausgetreten, sagt, sie habe sich die Entscheidung gut überlegt: „Ich mache das Thomas Treffler zuliebe, den ich sehr verehrt habe, um sein Amt in Würde für ihn zu beenden.“

Auch wolle sie der Verwaltung ersparen, nach einer Absage weiter herumfragen zu müssen. Nochmals kandidieren wollte sie bei der Kommunalwahl im März nicht, weil sie mittlerweile beruflich und auch im Vereinsbereich (Wasserski) sehr eingespannt sei.

Die Rechtsanwältin hat sich intensiv auf die Sitzung vorbereitet, sich durch den „überwältigenden Papierwust“ gearbeitet und an der CSU-Fraktionssitzung teilgenommen. „Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig“, sagt die 45-Jährige.

Stadträtin in Friedberg: "Ich möchte ja nicht die Sitzung sprengen"

Schon in der Fraktionssitzung, wo sie von den früheren Parteifreunden höflich empfangen worden sei, habe sie gemerkt, dass die Themen hochinteressant seien. Natürlich stellten sich ihr als Juristin so manche Fragen. Doch werde sie sich zurückhalten: "Ich möchte ja nicht die Sitzung sprengen."

