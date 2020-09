00:32 Uhr

Christustreff führt neue Kinder- und Jugendpastorin in ihr Amt ein

Damaris Luther ist vor allem in der Kindergottesdienst- und Pfadfinderarbeit tätig

In einem Familiengottesdienst unter Corona-Bedingungen im Park hinter dem Badanger-Biergarten in Mering hat Gemeinschaftspastor Markus Krause die neue Kinder- und Jugendpastorin des Christustreffs feierlich in ihr Amt eingeführt. Damaris Luther ist seit 1. September mit einem Anteil von 40 Prozent ihrer regelmäßigen Arbeitszeit hauptamtlich bei der Evangelischen Gemeinschaft Mering beschäftigt. Im Übrigen bleibt sie Landesjugendreferentin des Bayerischen Jugendverbands Entschieden für Christus (EC Bayern), eines Mitgliedverbands der Evangelischen Jugend in Bayern.

Schwerpunkte ihrer örtlichen Tätigkeit werden die Kindergottesdienstarbeit sowie die Pfadfinderarbeit der „Meringer Biber“ und hier wiederum die Begleitung und Schulung der ehrenamtlich Mitarbeitenden dieser Dienstbereiche sein. In ihrer Eigenschaft als EC-Landesjugendreferentin organisiert und leitet sie unter anderem Freizeiten sowie Aktionstage wie voriges Jahr die EC-Bausteinewelt in Mering.

Vorbereitet auf ihren Dienst wurde sie mit einer vierjährigen doppelqualifizierenden Ausbildung zur Erzieherin sowie Kinder- und Jugendreferentin bei dem Marburger Bibelseminar, einer staatlich und kirchlich anerkannten Fachschule unter dem Dach des Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverbandes, dem auch der Hensoltshöher Gemeinschaftsverband als Rechtsträger des Christustreffs angehört.

Damaris Luther stammt aus Mittelfranken und wohnt seit ihrer Heirat zusammen mit ihrem Ehemann in Steindorf. Sie ist Pferdeliebhaberin, weswegen sie ihre Reitfreizeiten für Mädchen und junge Frauen besonders gerne leitet.

Sie spielt, soweit es ihr die Verhältnisse und die Zeit erlauben, auf ihrem Stage-Piano oder ihrem Cajon und ist bis vor wenigen Jahren als vereinsmäßige Turnerin auch bei Wettkämpfen sowie Meisterschaften angetreten. (AZ)

Themen folgen