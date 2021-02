17:52 Uhr

Corona-Ausbruch am Krankenhaus: Klinik-Leitung will Stellung nehmen

Zu den schweren Vorwürfen der Task Force will die Leitung der Kliniken an der Paar am Montag im Werkausschuss des Kreistages Stellung nehmen.

In einem internen Zwischenbericht erhebt die Task-Force Infektiologie des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) schwere Vorwürfe gegenüber der Leitung der Kliniken an der Paar und dem Gesundheitsamt Aichach-Friedberg. Die Rede ist von Hygienemängeln und zu spätem Handeln im Hinblick auf den Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus. Nächste Woche wollen sich die Verantwortlichen zu den Geschehnissen äußern.

Unter der Woche gab es diesbezüglich keine Stellungnahme seitens des Landratsamtes. "Ein Abschlussbericht zum Geschehen zwischen November und Mitte Januar liegt weiterhin nicht vor. Der Landrat ist in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsministerium, der Regierung von Schwaben und dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL)", heißt es in einer Mitteilung.

Krankenhaus Friedberg: Klinik-Leitung will Stellung nehmen

Wie das Landratsamt mitteilt, hat die Klinikleitung dem Landrat gegenüber schriftlich Stellung genommen. Diese soll an die Mitglieder des Kreistages weitergeleitet werden. "Am Montag wird der Geschäftsführer der Kliniken diese Stellungnahme den Mitgliedern des Werkausschusses auch persönlich erläutern. Am Mittwoch werden der Landrat und die Geschäftsführung der Kliniken in einer Presserunde über den dann aktuellen Stand berichten", heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. (AZ)

