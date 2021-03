vor 11 Min.

Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus: Wie zuverlässig ist der Bericht?

Plus Intern erhebt die Task Force schwere Vorwürfe gegen die Friedberger Klinik. Laut Landratsamt handelt es sich um eine Einschätzung, nicht um einen Zwischenbericht.

Von Sebastian Richly

Ein als „Zwischenbericht“ tituliertes internes Schreiben sorgte vergangene Woche für Aufregung. Darin geht es um schwere Vowürfe, die im Rahmen der Ermittlungen der Task Force Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gegen die Kliniken an der Paar im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen am Friedberger Krankenhaus erhoben wurden. Nun äußert sich das Landratsamt erneut.

Das Landratsamt spricht nach Rücksprache beim LGL von einer Einschätzung eines Mitarbeiters und legt Wert darauf, dass es sich dabei nicht um einen offiziellen Zwischenbericht handelt.

Vielmehr habe ein Mitarbeiter des LGL in einer E-Mail vom 27. Januar im Anschluss an die Begehung des Krankenhauses seine Sicht als erste Einschätzung wiedergegeben. „Es handelt sich um eine interne Information des Mitarbeiters an seinen Vorgesetzten, die auch als solche im Betreff gekennzeichnet war. Dies war und ist keine offizielle Stellungnahme des LGL“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Krankenhaus Friedberg: Klinik-Leitung entschuldigt sich

In der besagten Mail, über deren Inhalt auch unsere Redaktion Kenntnis hat, heißt es in der Einleitung „hier ein kurzer Zwischenbericht.“ Darin werden detailliert die Erkenntnisse zum damaligen Zeitpunkt aufgeführt. Hygienemängel, unzureichende Schutzmaßnahmen, zu späte Reaktion auf den Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus – diese und weitere Vorwürfe werden erhoben. Unsere Redaktion hatte im Zusammenhang mit diesem Schreiben auch nie von einer offiziellen Stellungnahme gesprochen, sondern immer von einem „internen Zwischenbericht“.

Der Abschlussbericht nach dem Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus liegt nun vor. Bild: Ute Krogull

Am Mittwoch entschuldigte sich Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer öffentlich bei den vom Corona-Ausbruch betroffenen Familien. „Die Mitarbeiter und ich sind persönlich tief betroffen von der Situation. Ich möchte tiefes Bedauern ausdrücken, wenn es bei einem oder mehreren Patienten zu einem komplizierten Verlauf der Corona-Erkrankung gekommen ist.“

Corona-Ausbruch im Krankenhaus: Abschlussbericht liegt vor

Die Verantwortlichen hatten stets betont, auf den offiziellen Abschlussbericht des LGL zu warten. Jetzt liegt diese gültige fachlichen Bewertung vor. In die fließen nun die Stellungnahme der Kliniken an der Paar und die Einschätzung des Staatlichen Gesundheitsamtes ein. Dann sollen die Inhalte öffentlich gemacht werden.

