18:32 Uhr

Corona-Ausbruch im Krankenhaus: So reagieren Menschen im Internet

Plus Die Lage im Friedberger Krankenhaus beschäftigt die Menschen in Aichach-Friedberg. In den sozialen Medien wird viel darüber diskutiert. Das sind die Reaktionen.

Von Sebastian Richly

Nach dem erneuten Corona-Ausbruch im Friedberger Krankenhaus erstattete eine Frau vergangene Woche Anzeige. Ihr 89-jähriger Vater war nach einem Aufenthalt in der Klinik positiv auf das Coronavirus getestet worden und verstarb wenig später. Die Frau erhebt schwere Vorwürfe. Die Menschen im Wittelsbacher Land bewegt die Geschichte. Vor allem im Internet wird über die Geschehnisse rund um das Friedberger Krankenhaus diskutiert - insbesondere in den sozialen Netzwerken.

Auf Facebook wurde unser Beitrag bezüglich der Anzeige mehr als 50 Mal kommentiert. Die Meinungen gehen stark auseinander. Einige Nutzer können die Anzeige nicht nachvollziehen. "Es ist unverschämt, ein Krankenhaus anzuzeigen", heißt es etwa. Andere unterstützen den Wunsch der Frau nach Aufklärung. "Es ist korrekt zu überprüfen ob hier Vorschriften missachtet wurden. Denn das geht uns alle an", schreibt eine Nutzerin auf Facebook.

Laut der Tochter sei der 89-Jährige bei seinem ersten Aufenthalt im Friedberger Krankenhaus nicht getestet worden. Sein Zimmernachbar soll Symptome gehabt haben und positiv getestet worden sein. Ein solches Vorgehen können viele Leser nicht verstehen. "Das Krankenhaus ist per Gesetz verpflichtet, alle Patienten bei Aufnahme zu testen", schreibt ein Nutzer. Eine weitere findet: "Fraglich ist aus meiner Sicht auch, warum man einen Patienten, der offensichtlich stark gehustet hat und damit auch typische Symptome gezeigt hat, in ein Zimmer mit einem anderen Patienten gelegt hat. Das sind eher die Punkte, die ich in diesem Fall als kritisch ansehe."

Friedberger Krankenhaus: Nutzer nehmen Personal in Schutz

Auch eine Mitarbeiterin äußert sich in den sozialen Netzwerken: "Es ist leicht uns anzuklagen, uns zu unterstellen, Fehler gemacht zu haben. Seit fast einem Jahr arbeiten wir teilweise unter sehr schwierigen Bedingungen", schreibt sie.

Eine andere Nutzerin nimmt das Personal in Schutz: "Ich glaube, dass hier viele vergessen, dass auch die Krankenschwestern und Ärzte nicht geschützt sind und täglich für unsere Gesundheit da sind." Ein anderer pflichtet bei: "An dieser Stelle möchte ich bei all der berechtigten Kritik bezüglich des Kommunikationsverhaltens der erwähnten Ämter mit Nachdruck an dieser Stelle sagen, dass alle Schwestern, Pfleger und Ärzte ihr maximal Bestes geben." Auch die Tochter des verstorbenen 89-Jährigen lobt ausdrücklich das Personal auf der Aichacher Intensivstation. Dort starb der Mann Anfang Januar. In Aichach werden die Corona-Patienten behandelt.

Schon im Zuge der Berichterstattung zum erneuten Corona-Ausbruch Mitte Januar hatten viele auf Facebook reagiert. "So was darf nicht passieren!!!! So einen Ausbruch zu verheimlichen und dann als Klinikleitung nicht die Konsequenzen ziehen - das wäre in keinem anderen Amt möglich! Warum unternimmt da der Ausschuss nichts?", kritisiert ein Nutzer.

Krankenhaus Friedberg: Pressekonferenzen sollen aufklären

Eine andere ist aufgrund der Kommunikation der Verantwortlichen verunsichert: "Jetzt gibt es einen erneuten Ausbruch, was bedeutet, dass es wohl doch einen ersten gegeben hat. Das wurde doch vor ein paar Tagen noch abgestritten. Da wundert mich die Verunsicherung nicht."

Rund um die Geschehnisse in Friedberger Krankenhäusern haben uns außerdem Leserbriefe, Anrufe und E-Mails erreicht. Das Thema beschäftigt die Menschen im Wittelsbacher Land. Klinikleitung, Landratsamt und Gesundheitsamt informieren seit vergangener Woche in Pressekonferenzen über Aktuelles zum Friedberger Krankenhaus und weiteren gesundheitspolitischen Themen.

