13:08 Uhr

Corona: Betretungsverbot für Krankenhäuser Friedberg und Aichach

Die Kliniken an der Paar mit den Krankenhäusern in Aichach und Friedberg sprechen wegen des Coronavirus ein generelles Besuchs- und Betretungsverbot aus.

Von Ute Krogull

Besuche bei Patientinnen und Patienten und das Betreten der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg sind ab sofort nicht mehr gestattet, hieß es Montagmitttag in einer Pressemitteilung. Ausgenommen sind Beschäftigte und Rettungsdienste. Bei einem dringenden Anliegen oder einem Notfall müssen sich die Besucher einzeln an der Information melden. Hier wird abhängig vom Einzelfall entschieden, ob und wie lange Zugang gewährt werden kann. Unter den Punkt "dringende Anliegen" fallen nach Aussage der Kliniken an der Paar auch Besuche bei Kindern und Schwerstkranken.

Die Geschäftsführung, die dieses Verbot im Rahmen des Hausrechts verfügt hat, bittet um Verständnis für diese Maßnahme, die notwendig ist, um die Leistungsfähigkeit der Kliniken an der Paar zum Wohle der Menschen im Wittelsbacher Land so weit und so lange wie möglich zu erhalten.

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

