Corona-Fall im Stadtrat Friedberg: Die Haushaltsdebatte fällt aus

Plus Ein Mitglied des Friedberger Stadtrats hat sich mit Corona infiziert. Andere Politiker fürchten ein Ansteckungsrisiko und wollen nicht an der Beratung teilnehmen.

Bereits mehrfach hat der Friedberger Stadtrat die Beratung des Haushalts 2021 vertagt. Und auch die für Samstag angesetzte Sondersitzung zur Behandlung des Zahlenwerks fiel kurzfristig aus. Der Grund: die Corona-Infektion eines Politikers.

Nach der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am Montag hatte ein Mitglied des Gremiums seiner Fraktion die Infektion mitgeteilt. Zwar war nur von leichten Symptomen die Rede, für Claudia Eser-Schuberth (Grüne) war dies jedoch Grund genug, ihre Teilnahme an der Sondersitzung zu verweigern, wenn die anderen im Prüfungsausschuss vertretenen Stadträte daran teilnehmen. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass diese Kontaktpersonen sich hatten testen lassen, negativ sind und der Stadtrat unter strengen Hygieneauflagen in der Max-Kreitmayr-Halle tagte. Einige andere Stadträte schlossen sich dieser Haltung an.

Corona überschattet den Friedberger Haushalt

Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) äußerte Verständnis und gab den Fraktionen Zeit, sich kurz intern zu beraten. Simone Losinger bekräftigte den Wunsch der CSU nach ordentlichen Beratungen. Angesichts der Wichtigkeit des Haushalts 2021, der von den Auswirkungen der Pandemie überschattet wird, sollten so viele Stadträte wie möglich anwesend sein, sagte auch SPD-Fraktionschefin Ulrike Sasse-Feile. Man brauche die Erfahrung der langjährigen Mitglieder.

Tatsächlich gestaltet sich der Ausgleich des Zahlenwerks so schwierig wie seit Anfang der 2000er-Jahre nicht mehr. So sind die Personalkosten durch Stellenmehrungen und Tariferhöhungen seit 2010 von 8,8 auf 14,6 Millionen Euro gestiegen. Im Verhältnis zum gesamten Verwaltungshaushalt blieben sie zwar weitgehend stabil und liegen aktuell mit 20,3 Prozent auch unter denen von Aichach (28,5 Prozent) Landsberg (29,0 Prozent) oder Günzburg (30,2 Prozent).

Für Projekte wie das Parkdeck am Friedberger Bahnhof steht kein Geld zur Verfügung. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Angesichts sinkender Steuereinnahmen schrumpft dadurch jedoch der Spielraum für Investitionen. Zudem ist in der Corona-Krise unsicher, ob die Stadt weiterhin jedes Jahr Geld aus den Grundstücksverkäufen für Wohnbauland oder Gewerbebetriebe zur Finanzierung ihrer Vorhaben einplanen kann. Kämmerer Wolfgang Schuß warnt darum in den Erläuterungen zum Haushaltsentwurf davor, dass der Ausgleich durch schwächelnde Steuereinnahmen oder sinkende Verkaufserlöse bereits heuer massiv gefährdet sein könnte.

Friedbergs Rücklagen reichen nicht aus

Zwar verfügt die Stadt noch über Rücklagen von zwölf Millionen Euro, von denen 6,3 Millionen für den Ausbau der Kinderbetreuung vorgesehen sind. Doch diese Mittel seien endlich, so der Finanzreferent. Selbst wenn die Rücklage in den kommenden Jahren bis auf den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag in Anspruch genommen würde, könnten damit nicht alle anstehenden Projekte finanziert werden.

Der Jugendrat fordert 50.000 Euro, um die Planung für ein neues Jugendzentrum aufzunehmen. Offen ist, ob der Stadtrat die Mittel freigibt. Foto: Elisa Glöckner (Archivbild)

Bereits im laufenden Jahr fehlen nach Angaben der Kämmerei 11,5 Millionen Euro, um die Wunschliste abzuarbeiten. Und dabei sind einige Vorhaben, die seit Langem diskutiert werden, noch gar nicht in der Liste enthalten. Dazu gehören etwa das Parkdeck am Bahnhof, die Erweiterung der Mittelschule an der Aichacher Straße, ein neues Jugendzentrum, die Sanierung städtischer Immobilien am Eisenberg 1 oder an der Ludwigstraße 27 sowie die Erneuerung der ehemaligen Kreisstraße AIC25 von Friedberg nach Derching.

Stadtgarten und Besinnungsweg: Aus dem Investitionsprogramm werden etliche Maßnahmen gestrichen

Die Stadträte müssen darum im Rahmen der Haushaltsberatung Prioritäten setzen und etliche Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm herausstreichen. Die reicht von der weiteren Generalsanierung des ehemaligen Archivgebäudes an der Pfarrstraße über die Neuplanung des Stadtgartens und den Besinnungsweg Derching bis zur Erneuerung des Mergenthauer Wegs in Ottmaring.

Wann die Haushaltsberatung nun stattfindet, war am Samstag zunächst völlig offen. Ein Termin soll möglicherweise kurzfristig angesetzt werden. Mit der Verabschiedung des Zahlenwerks sind die Stadträte ohnehin in Verzug.

Der Haushaltsentwurf in Zahlen (Angaben in Millionen Euro):

Einnahmen:

Grundsteuer A/B: 4,25

Gewerbesteuer: 15,33

Einkommensteueranteil: 21,87

Umsatzsteueranteil: 2,72

Schlüsselzuweisungen: 2,18

Familienlastenausgleich: 1,63

Grunderwerbsteueranteil: 0,75

Sonstiges (Hundesteuer u.a.) 0,67

Konzessionsabgabe: 1,14.

Ausgaben:

Gewerbesteuerumlage: 1,53

Kreisumlage: 20.10

Zinsen 0,28

Sonderrücklage Wohnbau: 0,50

Verlustausgleich Stadtwerke: 0,89.

