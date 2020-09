18:01 Uhr

Corona: Fluch und Segen für die Fahrradbranche im Wittelsbacher Land

Plus Der Lockdown traf die Fahrradhändler im Landkreis Aichach-Friedberg mitten in der Hochsaison. Dann boomte die Nachfrage derart, dass es zu Lieferengpässen kam.

Von Nikolai Röhrich

Die Corona-Beschränkungen trieben die Menschen vor die Tür: Wer sonst lieber ins Auto stieg oder öffentliche Verkehrsmittel nutzte, kramte während des Lockdowns seinen rostigen Drahtesel aus dem Keller.

Und wenn der Auslandsurlaub ins Wasser fiel, suchte man die Erholung eben auf dem Fahrradsattel. Doch die Krise setzte den Einzelhändlern und Radlern im Landkreis zu – erst durch Umsatzausfälle, später durch Lieferschwierigkeiten und riesige Nachfrage.

Ein Friedberger hat die Garage voller Fahrräder

Der Friedberger Robert Brickmann, der mit seinen Kindern durch die Altstadt radelt, berichtet: „Wir haben Ende 2019 ein Lastenrad aus Taiwan bestellt. Wegen Corona mussten wir aber zwei Monate länger auf die Lieferung warten.“ Auch sonst hatte Corona Auswirkungen auf die radbegeisterte Familie: „Eigentlich machen wir jedes Jahr Radtouren in Deutschland, aber heuer ist es uns zu überfüllt.“ Auf die Frage hin, ob seine Familie sich auch während der Pandemie neue Räder zugelegt habe, beginnt er zu zählen und winkt dann lachend ab: „Wir haben jetzt insgesamt zehn Räder in unserer Garage stehen, wir sind versorgt!“

Anton Steinhart, der in Mering den Fahrradladen Toni’s Radleck betreibt, erzählt, sein Laden sei heuer überrannt worden. Die coronabedingten Umsatzausfälle habe er in einem Monat wieder ausgleichen können. Mittlerweile habe man den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sogar gesteigert, und die Werkstatt laufe auf Hochbetrieb. „Wir waren einen Monat in Kurzarbeit und jetzt schieben wir Überstunden.“

Eigentlich könne er sich über die derzeitige Situation nicht beschweren, aber das gute Geschäft mit den Drahteseln sei auch anstrengend, sagt er. Steinhart berichtet außerdem, dass Menschen, deren Urlaub wegen Corona ausfiel, ihr Geld oft in Fahrräder investierten. „Der Wert des Fahrrads hat zugenommen. Die Leute sind bereit, mehr Geld auszugeben, wenn die Qualität stimmt.“

Während der eigentlichen Hochsaison kam es zu Lieferschwierigkeiten und Umsatzausfällen bei Händlern. Nach der Wiedereröffnung des Einzelhandels gab es bundesweit eine riesige Nachfrage nach Rädern, wie David Eisenberger, Leiter der Bereiche Marketing und Kommunikation beim deutschen Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), berichtet.

Rinnenthaler Händler beklagt Lieferschwierigkeiten für E-Bikes

Händler aus dem Landkreis bestätigen das: „Es war eine nervenaufreibende Saison, aber allmählich kommt der Verkauf wieder in ruhigere Gewässer“, erzählt Michael Decker, der in Rinnenthal einen Laden für E-Bikes betreibt. Auch in seinem Geschäft sei die Nachfrage nach Rädern gewaltig gewesen, doch Lieferschwierigkeiten hätten den Verkauf behindert: „Wir hätten doppelt so viel verkaufen können, wenn wir genug Räder dagehabt hätten.“ Auch bei der Lieferung von Ersatzteilen habe er enorme Probleme gehabt: „Von 20 bestellten Teilen kamen nur zehn tatsächlich an.“

Wochenlang am Anschlag arbeiteten die Radhändler in der Region wie Raimund Wagner und seine Kollegen bei Radsport Wagner in Aichach. Bild: Gerlinde Drexler

Wochenlang am Anschlag arbeiteten Raimund Wagner und seine Kollegen bei Radsport Wagner in Aichach. „Es war exorbitant mehr Arbeit“, sagt er. In der Werkstatt hätten sie heuer zum ersten Mal Termine vergeben müssen. „Wir haben bisher immer alles zeitnah geschafft. Das haben wir heuer erstmals nicht halten können.“

Auch die Kundschaft war heuer eine etwas andere als sonst. Normalerweise seien es vor allem die Radbegeisterten, die sich in seinem Geschäft neue Räder kaufen würden, erzählt Wagner. Mit Corona änderte sich das. „Der Mehrumsatz kommt ausschließlich von Kunden, die sich sonst kein Rad gekauft hätten.“ Der Schwerpunkt lag hier bei den E-Bikes. „Es geht fast ausschließlich um solche Räder“, sagt Wagner.

Coronavirus prägt die Radlsaison 2020 in Aichach-Friedberg

Das Ehepaar Felke, das auf seiner dreiwöchigen Radtour zur Rast in Friedberg eingekehrt ist, erzählt ebenfalls von einem durch das Virus geprägten Fahrradsommer: Auf den Wegen seien spürbar mehr Menschen unterwegs, vor allem seien ihnen aber die überfüllten Läden nach der Wiedereröffnung des Einzelhandels aufgefallen. Im Frühjahr hätten sie eigentlich mit dem Rad nach Italien fahren wollen, und bald hätte eine Tour in die Beneluxstaaten angestanden. Beide Trips seien aber coronabedingt ausgefallen. „So sind wir eben in Bayern geblieben.“

Der Fahrradladenbesitzer Anton Steinhart empfiehlt Tourenradlern, nicht nur die im Netz gepriesenen Hotspots anzusteuern, sondern auch unbekannte Routen auszuprobieren. „Die meisten Leute informieren sich im Internet über schöne Strecken, die deswegen überfüllt sind. Zwei Kilometer weiter ist oft nichts los.“

Fahrradhändler in Aichach-Friedberg haben bis zu 100 Prozent mehr Umsatz

Auch wenn in einer Umfrage deutscher Fahrradverbände im Mai rund zehn Prozent der Einzelhändler und Werkstätten angegeben haben, Mitarbeiter entlassen zu haben, scheinen die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Radbranche sich alles in allem in Grenzen zu halten. „Manche Händler berichteten bis April von zehn bis 20 Prozent Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr“, so David Eisenberger vom ZIV. Bis Mai sei teilweise sogar von 50 bis 100 Prozent Zuwachs die Rede gewesen.

