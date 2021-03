Corona-Freizeittipp (12): Räuchern ist ein Brauch für die Aufbruchstimmung

Plus Um Krankheiten zu vertreiben, räucherten unsere Vorfahren Haus und Hof. Dieser Brauch erlebt eine Renaissance. Eva Huber aus Mering erklärt, wie es funktioniert.

Die ersten Frühlingstage locken die Menschen aus ihren Stuben ins Freie, Lockerungen des Lockdowns sind in Sicht. Viele möchten endlich mit der Angst vor Covid-19 abschließen und einen Neuanfang starten - schlechte Energien vertreiben, sich mit guten, positiven Energien umgeben. Dafür gibt es ein sehr altes Ritual: das Räuchern.

Schon unsere Vorfahren verstanden diesen Brauch als Reinigung und Desinfektion. So versuchte man, mit Räucherharzen die Pest, Cholera und andere Seuchen einzudämmen. Doch die Tradition kann mehr: Einige Kräuter stärken das Immunsystem, andere helfen beispielsweise gegen Einsamkeit, Existenzangst und negative Gedanken, sie schaffen Klarheit, sorgen für Harmonie, Zuversicht und Selbstvertrauen. Auf die magische Kraft der heimischen Kräuter setzten etwa Hildegard von Bingen oder Sebastian Kneipp. Wurde die vergangenen Jahre das Ritual oft in die Esoterikecke gedrängt, entwickelt es sich derzeit zum Trend.

Drachenblut schützt vor unangenehmen Energien

Eva Huber aus Mering beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Räuchern. Sie schwärmt: "Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir mit Bakterien und Viren konfrontiert werden, hat dieses Ritual etwas sehr Heilsames und Wundervolles, auch um Räume oder sich selbst zu energetisieren und aufzuladen." Denn man könne nicht nur das Haus, die Wohnung und das Büro, sondern auch Menschen abräuchern.

Eva Huber aus Mering entdeckt die alte Kunst des Räucherns neu und will damit gute Energien freisetzen

Die Vorgehensweise ist einfach: Klassischerweise benötigt man eine feuerfeste Schale, die mit Quarzsand gefüllt ist, spezielle Räucherkohle, eine Kupferzange und Kräuter, Wurzeln, Hölzer, Rinden und/oder Harze. Die Auswahl an Räuchersubstanzen ist vielfältig. "Man findet viel in der Natur und im Garten, muss also nichts kaufen", sagt Huber. Thymian beispielsweise desinfiziert und reinigt, Beifuß ist ein Lichtbringer, der Körper und Seele kräftigt. Es werden zudem nicht heimische Pflanzen genutzt, etwa weißer Salbe aus Nordamerika. Die heilige Pflanze reinige, beruhige den Geist und neutralisiere Altlasten, so die Expertin. Drachenblut gilt als schützend bei unangenehmen Energien, Weihrauch wirkt antiseptisch, desinfizierend und entzündungshemmend. Darüber hinaus gibt es fertige Räuchermischungen, etwa um Krankheitsgeister zu vertreiben.

Durch das Räuchern findet Eva Huber aus Mering Frieden im Chaos

Bevor es losgeht, muss man die Rauchmelder abkleben. Dann wird zuerst die Räucherkohle mit der Zange gegriffen, seitlich angezündet und auf den Sand gelegt. Erst wenn sie durchgeglüht ist und eine weiß-graue Farbe annimmt, werden die Kräuter auf die Kohle gelegt. Der Rauch kann mit einer Feder oder einem Fächer verteilt werden. "Jedes Kraut hat seine eigene Brenndauer, Harze kann man länger darauf lassen", erklärt Eva Huber. Bei einer Hausräucherung beginnt man unten im Fundament. Dann schreitet man die Räume mit dem Räuchergefäß stets von links nach rechts, von unten nach oben ab. Man solle nicht vergessen, die Ecken auszuräuchern, so die Expertin: "Ich schaue dabei immer, welche Energien an den verschiedenen Stellen da sind." Man könne aber auch Gebete, Mantras oder einen Segen sprechen. "Jeder, wie er will - je natürlicher man damit umgeht, umso besser", sagt die Meringerin.

Nach dem Räuchern solle man für mindestens zwei Stunden die Räume oder das Haus verlassen, sodass sich die Energien setzen können. Auch die Haustiere müssen raus. Sobald man zurückkommt, öffnet man alle Fenster. "Ich bitte dann die schlechten Energien zu gehen. Die guten dürfen bleiben", erklärt die Fachfrau. Und dann genieße sie das angenehme Raumklima.

