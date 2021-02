vor 17 Min.

Corona-Freizeittipp (8): Häusle bauen für den vierbeinigen Liebling

Katze Meredith hat es sich in ihrem neuen Haus gemütlich gemacht. Wie man so einen Unterschlupf für Vierbeiner basteln könne, verrät die Katzenexpertin Sabine Maurus.

Plus Während der Pandemie sind wir viel zuhause. Wie davon die Haustiere profitieren könnten, verrät Katzenexpertin Sabine Maurus aus Schmiechen.

Von Edigna Menhard

In jeder Krise gibt es Gewinner und Verlierer. Eindeutige Gewinner dieser Pandemie sind die Haustiere, insbesondere Katzen. Die konnten nämlich in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling viele zusätzliche Streicheleinheiten auf dem Schoß ihrer Mitbewohner einheimsen. Dennoch - das wissen alle Katzenbesitzer - kann man die flauschigen Vierbeiner nie genug verwöhnen. Sabine Maurus weiß, wie man die Miezen beschäftigen und begeistern kann.

Die Schmiechenerin gibt nicht nur alten und behinderten Katzen ein Zuhause, päppelt junge Kätzchen auf und vermittelt diese, sie beantwortet ebenso Fragen von Katzenbesitzern, Kontakt: www.grauesamtpfoten.de. Die Expertin empfiehlt als Freizeittipp für den Lockdown, ein hübsches Häuschen oder Spielsachen zu basteln: "Man kann dafür die Pappkartons verwenden, die sich beim Online-Shopping angesammelt haben. Damit ist die Bastelarbeit auch ein Upcycling-Projekt."

Katzenexpertin aus Schmiechen: Samtpfoten sind in Kartons vernarrt

Zudem seien Katzen in die Versandkartons vernarrt und begeistern sich für diese oft mehr als für das teure Spielzeug, das darin transportiert wurde. "Die Kartons geben ihnen das Gefühl von Sicherheit. Sie können sich hier optimal verstecken und fühlen sich darin behütet", erklärt Sabine Maurus. Aus den Boxen lassen sich gemütliche Papphäuschen, mehrstöckige Schlösser, Kuschelhöhlen, Labyrinthe, Aussichtsplattformen, Versteckmöglichkeiten oder Kratzstationen bauen.

Dazu benötigt man einen oder mehrere Kartons, ein Cuttermesser, ein Krepp-Klebeband, einen Bleistift und, je nachdem, wie das Projekt verziert werden soll, Farbe, buntes Papier, Kleber, Stoffe, Bänder etc. Zuerst zeichnet man mit dem Bleistift die Türen und Fenster an und schneidet diese dann mit dem Universalmesser aus. Um die Box oben zuzukleben, eignet sich Kreppband hervorragend, weil es übermalt werden kann. Dann kann der Karton je nach Lust und Laune mit Farbe gestaltet und beklebt werden. Zum Schluss legt man noch eine Decke in die neue Katzenresidenz, um sie etwas gemütlicher zu machen.

Kätzchen wollen jagen und toben

Auch Spielzeug kommt bei so mancher Samtpfote gut an. "Gerade jüngere Kätzchen freuen sich, wenn sie jagen und toben können", meint Sabine Maurus. Damit trainiere man ihre Geschicklichkeit und Bewegungskoordination. Deshalb empfiehlt sie, beispielsweise beim Waldspaziergang einen Ast mitzunehmen und daran Stoffstreifen, kleine Wollknäuel, Schuhbändel, kleine ausrangierte Stofftierchen oder Federn anzubinden.

Ein Hit bei den Katzen sei es aber auch immer, ein Springseil oder aneinandergeknotete Schuhbändel hinter sich herzuziehen. Den kleinen Stubentigern mache es zudem Freude, Schraubverschlüssen von Wasserflaschen oder Korken hinterher zu preschen. Ein ebenso beliebtes Spielzeug, so die Katzenexpertin, sei bei den Miezen, wenn man Korken mit einer Nadel durchsticht und sie an einer Schnur auffädelt.

