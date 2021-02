vor 48 Min.

Corona-Freizeittipp: Meringerin empfiehlt Suppe gegen Fernweh

Plus Um dem Corona-Blues zu trotzen, hat Maureen Lermer einen leckeren Freizeittipp: Eine Süßkartoffel-Kokossuppe kochen. Damit bringt man nicht nur Abwechslung auf den Teller.

Von Edigna Menhard

Exotische Gerichte lassen die Menschen in fremde Kulturen eintauchen – gegen Fernweh ist das die beste Medizin. Statt Entdeckerreisen in fremde Länder war in den vergangenen Monaten - wenn überhaupt – lediglich Urlaub in der Heimat möglich. Dazu kommt, dass das Wetter hierzulande gerade kalt und trist ist. Kein Wunder, dass bei so manchem das Fernweh mehr und mehr nagt. Was kann einen besser aus diesem Stimmungstief holen, als eine heiße Suppe, die zudem noch exotisch schmeckt, meint Maureen Lermer, die nicht nur Asylkoordinatorin des Marktes Mering und Vorsitzende des Vereins Internationale Kultur Mering ist, sondern auch Kochkurse bei der Vhs gibt: „Um die kalte Jahreszeit gut durchzustehen, brauchen wir etwas Wärme.“ Sie schlägt deshalb vor, eine Süßkartoffel-Kokossuppe zu kochen.

Zu den Zutaten gehören hier neben Kokosmilch und Süßkartoffeln, auch Ingwer, Chili, Kurkuma, Curry, Orangensaft – damit macht man geschmacklich eine kleine Reise in die Karibik. Da verbessert sich automatisch die Laune, auch weil man nicht immer das gleiche Standardrezept kocht, sondern mal etwas Neues ausprobiert.

Maureen Lermer ist Vorsitzende des Vereins IKM in Mering und bietet Kochkurse bei der Volkshochschule an. Bild: Archiv Maureen Lermer

Die Zubereitung des Seelentrösters ist zudem nicht kompliziert und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Und die Mahlzeit ist gesund: „Die Suppe hat genau die richtigen Gewürze, die uns helfen, die kalte Jahreszeit zu bekämpfen“, meint Maureen Lermer.

Das Rezept für die Süßkartoffel-Kokossuppe 1 / 2 Zurück Vorwärts Zutaten: 2 Knoblauchzehen 500 g Süßkartoffeln 400 ml Kokosmilch, ungesüßt 800 ml Brühe 1 Chilischote 2 EL Kurkumapulver 4 EL Kokosöl 1 EL Currypulver 4 El Orangensaft Salz Basilikumblatt oder Koriander Pfeffer



Zubereitung Knoblauchzehe und Ingwer schälen und fein hacken. Süßkartoffel schälen und würfeln. Knoblauch, Kurkumapulver, Chilischote, Ingwer in 4 El heißem Öl 2 Min. dünsten. Süßkartoffeln zugeben und kurz mitdünsten. Mit Kokosmilch und Brühe ablöschen, aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 15 Min. garen. Orangensaft mischen. Die Suppe mit dem Schneidestab pürieren und salzen. Mit Basilikumblätter oder Koriander anrichten.







Ingwer etwa steckt voller Vitamine und enthält Magnesium, Eisen, Natrium, Kalzium, Kalium und Phosphor. Die Knolle wirkt zudem antibakteriell und kann somit zu einer gesunden Darmflora beitragen. Knoblauch hält unter anderem Blut, Herz und Gefäße gesund und desinfiziert den Darm. „Kokosnussöl ist eine gute Soße für gesundes Cholestrol, außerdem hilft es dem Körper, Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Aminosäuren aufzunehmen“, sagt sie und ergänzt, dass das Rezept aber natürlich an den individuellen Geschmack angepasst werden könne.

