Corona-Freizeittipp: Was man mit Kindern ganz einfach basteln kann

Plus Wie kann man kleine Kinder beschäftigen? Das weiß Erzieherin Claudia Kambor aus Schmiechen. Sie gibt zwei einfache Basteltipps, die bei Kids immer gut ankommen.

Von Edigna Menhard

Oft sind es ganz einfache Dinge, mit denen kleine Kinder am liebsten spielen. Diese Erfahrung macht die Erzieherin Claudia Kambor aus Unterbergen immer wieder. So sind in der Kinderkrippe, in der sie arbeitet, Knopfdosen seit Jahren bei den Eineinhalb- bis Dreijährigen ein Hit. Die gute Nachricht für Eltern: Dieses Spielzeug können sie in kürzester Zeit basteln.

Die Materialkosten sind gleich null. "Das ist eine perfekte Bastel- und Spielbeschäftigung für die Corona-Freizeit", meint Claudia Kambor und erklärt, wie man die Dose anfertige: "Man nimmt eine leere Kaffee- oder Cappuccinopulverdose mit einem Plastikdeckel. Dann schneidet man mit einem Cutter einen rund halben Zentimeter breiten und circa drei Zentimeter langen Schlitz hinein.

Eine Dose für das Flip-Spiel ist schnell gebastelt und bringt danach noch jedem Menge Spielspaß. Bild: Edigna Menhard

Wer will, kann die Dose auch noch hübsch gestalten und entweder eine Folie oder von den Kindern gemalte Bilder drumherum kleben." Dann können die Kleinen Knöpfe oder Plättchen in die Dose hineinwerfen. Am besten sei, wenn diese verschiedene Farben und Größen hätten. "Ursprünglich kommt diese Idee von der Montessori-Pädagogik", erzählt sie. Die Kindern lernten hierbei das Greifen und Werfen - eine perfekte Motorikübung. "Wichtig ist jedoch, dass immer ein Erwachsener dabei ist, wenn die Kinder mit der Knopfdose spielen - wegen der Verschluckungsgefahr", betont die Erzieherin.

Corona-Freizeittipp: Basteltipps von Claudia Kambor Video: Edigna Menhard

Magnetbilder als Geschenk für Oma und Opa

Für etwas ältere Kinder ab drei Jahren, die mit der Schere bereits umgehen können, hat sie einen weiteren Basteltipp: Magnetbilder.

Magnetbildchen sind eine schöne Geschenkidee und können von kleineren Kindern, die die Schere beherrsche gut selbst gebastelt werden. Bild: Edigna Menhard

Hier benötigt man den Deckel etwa eines Babygläschens oder eines Marmeladenglases. Dann schneidet man einen Karton in dieser Größe rund aus, sodass er in den Deckel passt. Nun können die Kinder beispielsweise ein selbst gemaltes Bild oder ein Foto ebenfalls rund zuschneiden. Das wird dann auf den Karton und anschließend im Deckel innen angeklebt. Auf der anderen Seite befestigt man dann noch einen kleinen Magneten. Damit kann man Fotos oder Selbstgemaltes wie mit einem Bilderrahmen gestalten und etwa an die Magnetwand oder den Kühlschrank hängen. "Das ist immer ein schönes Geschenk, über das sich Oma und Opa freuen", weiß Claudia Kambor.

