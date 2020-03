05:29 Uhr

Corona: Hamsterkäufe und leere Regale im Landkreis?

In einigen deutschen Supermärkten sind bestimmte Produkte vergriffen. Wie sieht es in Aichach-Friedberg aus?

Vorsorgen für die Corona-Quarantäne: Wie die Lage in den Discountern in Friedberg, Mering und Kissing aussieht.

Von Anja Dondl und Marlene Weyerer

In den Medien ist zurzeit immer wieder zu hören, dass Supermärkte aufgrund des Coronavirus geplündert werden. Auch im Landkreis Aichach-Friedberg ist eine Person an Corona erkrankt. Wie am Wochenende bekannt wurde, hat diese Person aus dem Raum Aichach einen Augsburger angesteckt.

Die Parkplätze vor den Discountermärkten in Friedberg, Kissing und Mering sind bei einer Rundfahrt aber erstaunlich leer. Von Menschen, die mit überfüllten Einkaufswägen ihre Autos einräumen, ist bei Lidl, V-Markt, Aldi und Norma bisher nichts zu bemerken.

„Der Schein trügt“, warnt eine Verkäuferin im V-Markt in Kissing. Samstag vor einer Woche hätten die Menschen überdurchschnittlich viele Konservendosen gekauft, erzählt sie. Bisher sind die Regale im V-Markt aber größtenteils gut bestückt. Außer einem Mangel an desinfizierender Handseife und Fertigsoßen fallen keine außergewöhnlich leeren Regale ins Auge.

Ähnliches lässt sich für das Sortiment der Filialen der Discounter Lidl in Kissing und Norma in Friedberg festhalten. Außer dass der Vorrat an trockenen Lebensmitteln wie Nudeln, Reis und Mehl ein wenig geringer erscheint, sind keine exzessiven Lebensmittelknappheiten auszumachen. Hygieneprodukte wie Klopapier sind zwar nicht mehr bis zur Decke gestapelt, aber trotzdem in ausreichender Menge vorhanden.

Lidl in Kissing: Hamstern fürs Lokal statt für Corona

Ein Lidl-Kunde, der seinen Einkaufswagen mit Paletten voller Gemüse belädt, winkt an der Kasse ab. Er mache keine Hamsterkäufe und habe auch keine Angst vor dem Coronavirus. Die vielen Lebensmittel brauche er für sein Restaurant.

Etwas anders sieht die Situation bei Aldi in Mering und Kissing aus. Vor allem die Regale in der Filiale in Kissing zeichnen sich teilweise durch gähnende Leere aus. Das italienische Mineralwasser der Firma Benedetto sucht man vergebens. Auch der Bestand an Konserven und Trockenprodukten wie Kaffee, Nudeln und Brotbackmischungen hat rapide abgenommen.

Bei Haushaltsprodukten wie Alufolie, Waschmittel, Flüssigseife und Klopapier sieht es nicht anders aus. Eine Kundin auf dem Aldi-Parkplatz äußert sich trotz alledem nicht besorgt. Sie mache keine Hamsterkäufe wegen des Coronavirus’. Außerdem sei ihre Vorratskammer daheim immer gut gefüllt, erklärt sie.

Im Aichacher Hit ebben die Hamsterkäufe laut Marktleiter Philipp Störmer wieder ab. „Wir haben das die letzten zwei, drei Wochen verstärkt bemerkt, vor allem bei Nudeln, Mehl und Toilettenpapier“, sagt er. Bei den Nudeln habe man ein paar Tage Engpässe gehabt. Inzwischen sei aber bis auf Desinfektionsmittel wieder alles im Laden zu finden. „Wir haben die Bestellungen extrem erhöht“, so Störmer.

Edeka in Friedberg: Trotz Corona ist die Lage ruhig

Außerhalb der Stadt scheinen die Menschen gelassener zu sein. So kann etwa Roland Schneider von Edeka Schneider in Affing nicht über leere Regale klagen. Auch befragte Edekas in Friedberg und Kissing meldeten eine entspannte Lage.

Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung wird ebenfalls lebhaft über das Thema diskutiert. Die Nutzer aus dem Altlandkreis Friedberg finden aber anscheinend in ihren Supermärkten alles, was sie brauchen. Sie rufen dazu auf, nicht in Panik zu verfallen. Eine Frau berichtet allerdings: „Ich arbeite bei einem Discounter an der Kasse. Das hab ich wirklich noch nie erlebt, was aktuell abgeht.“ Unter anderem seien literweise Öl, kiloweise Mehl und Nudeln über das Band gegangen. „Ich frage mich wirklich, ob diese Menschen tatsächlich denken, sie würden im Falle dessen, dass sie zwei Wochen in Quarantäne müssen, einfach im Stich gelassen werden und man lässt sie verhungern?“

