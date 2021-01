Corona-Impfung: Das muss besser funktionieren

Plus Vorhandene Wirkstoffe gegen die Pandemie und die nötigen Informationen müssen endlich zu den Menschen kommen.

Biontech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca - an diese Namen knüpfen sich viele Hoffnungen in der Corona-Pandemie. Wenn, ja wenn endlich genügend Menschen mit dem Serum dieser Firmen geimpft wären, dann könnten wir alle endlich wieder in unser gewohntes Leben zurückkehren.

Wie so oft im Leben bleiben die vermeintlichen Heilsbringer allerdings hinter den Erwartungen zurück. Was in diesem Fall weniger an der Wirksamkeit des Impfstoffs liegen dürfte als an den Begleitumständen. Menschen jenseits der 80 werden mit ihren Fragen von Pontius zu Pilatus geschickt, jüngere Risikopatienten auf später vertröstet.

Es fehlt in der Pandemie an den nötigen Strukturen

Bei allem Verständnis für die Belastung, die der Ansturm von Impfwilligen mit sich bringt: Seit Monaten wird darüber diskutiert, dass bald ein wirksamer Schutz vor Corona auf den Markt kommt. Warum kann man dann nicht rechtzeitig die nötigen Strukturen schaffen, damit impfwillige Menschen Information und Vakzin bekommen?

So lobenswert es ist, wenn jemand wie Claudia Kobarschik von ihren positiven Erfahrungen mit der Impfung berichtet - ebenso wichtig wäre es, dass auch Abläufe und Kommunikation bei der Corona-Vorbeugung funktionieren.

