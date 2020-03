vor 34 Min.

Corona: In Friedberg finden Hochzeiten ohne Hochzeitsgäste statt

Kirchliche Hochzeiten finden in Friedberg zurzeit gar nicht statt, standesamtliche schon, wenn auch unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen.

Bislang sind in Friedberg noch keine Trauungen abgesagt. Aber die Vorschriften wurden verschärft.

Von Ute Krogull

Kirchliche Hochzeiten finden zurzeit gar nicht statt, standesamtliche schon, wenn auch unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Bis gestern waren standesamtliche Trauungen mit bis zu zehn Personen möglich. Diese Vorschrift wurde jetzt verschärft, so Frank Büschel, Sprecher der Stadt Friedberg.

Von dem bayernweiten Veranstaltungsverbot seien standesamtliche Eheschließungen jetzt nur noch ausgenommen, wenn nur die gesetzlich dafür vorgesehenen Personen teilnehmen.

Hochzeitsgäste sind bei Trauungen in Friedberg nicht mehr zugelassen

Das sind Brautpaar, eventuell Trauzeugen, eventuell Dolmetscher und der Standesbeamte. Hochzeitsgäste sind also nicht mehr zugelassen.

Bislang wurden laut Büschel in Friedberg keine Hochzeiten abgesagt. So wird zum Beispiel Bürgermeister Roland Eichmann am Samstag eine Trauung vornehmen.

Themen folgen