Corona: Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt wieder über die 100er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt wieder über 100. Damit gibt es über Ostern keine Lockerungen der Corona-Regeln. Was sonst wichtig ist.

Nach einem kurzen Rückgang unter die 100er-Marke liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach Friedberg jetzt bei 105,5. Das teilt das Landratsamt unter Berufung auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts mit. Am Mittwoch betrug der Wert 92,8.

Die aktuellen Regelungen gelten, bis an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 unterschritten wird. Dann ändern sich die Regelungen ab dem übernächsten Tag.

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, wurden in den letzten sieben Tagen 141 Personen positiv auf Corona getestet. Davon entfielen auf Aichach 36, auf Friedberg 33, auf Kissing 10 und auf Mering 13. insgesamt wurden seit Anfang März 2020 genau 3940 Infektionen im Landkreis Aichach-Friedberg nachgewiesen, das sind 18 mehr als gestern. Seit Ausbruch der Pandemie sind 91 Menschen an oder mit Covid-19 im Wittelsbacher Land gestorben.

Zwei Corona-Patienten werden in Aichach beatmet

Am Donnerstagmorgen wurden im Krankenhaus Aichach sechs Personen stationär mit Corona behandelt. Zwei lagen auf der Intensivstation und mussten beatmet werden. Zwei weitere Menschen wurden als Verdachtsfälle ins Krankenhaus eingewiesen.

Im Gymnasium Friedberg gibt es derzeit eine positiv getestete Person; 17 Schüler sind als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Im Kindergarten St. Angela in Friedberg wurden drei Personen positiv getestet.; hier sind 28 Kinder und vier Mitarbeiter als enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Wie geht es in den Schulen nach den Osterferien weiter?

Die Schulen sind derzeit sind wegen der Osterferien geschlossen. Die Regelungen für die Woche vom 12. bis 16. April 2021 richten sich nach dem Inzidenzwert des Landkreises am 9. April 2021. Sie werden am 9. April bekanntgegeben.

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen für Kinder sind in der Woche vom 6. bis 9. April 2021 geschlossen. Notbetreuung ist möglich. Die Regelungen dazu werden vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales im Benehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege durch Bekanntmachung erlassen. Die Regelungen für die Woche vom 12. bis 16. April 2021 (KW 15) richten sich nach dem Inzidenzwert des Landkreises am 9. April 2021. Sie werden am 9. April bekanntgegeben.

Alle Beschäftigten in Altenheimen und Seniorenresidenzen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen müssen sich derzeit an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche, in denen sie zum Dienst eingeteilt sind, einem Coronatest unterziehen. Ausnahmen können für die jeweilige Einrichtung auf Antrag im Einzelfall zugelassen werden, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Dies gilt, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen in Folge unter 100 liegt, längstens bis zum 18.04.21. Die Allgemeinverfügung dazu auf www.lra-aic-fdb.de/corona.

Corona-Schnelltest über die Feiertage

Das Testzentrum in Aichach am Kreisgut hat über die Osterfeiertage, 2. bis 5. April, geschlossen.. Am Osterwochenende sind dennoch Schnelltests möglich:

am Gründonnerstag in Kissing ( Mehrzweckhalle , Bahnhofstraße 69) von 19 bis 21 Uhr;

in ( , 69) von 19 bis 21 Uhr; am Karfreitag in Rehling (TSV-Turnhalle) von 10 bis 13 Uhr;

(TSV-Turnhalle) von 10 bis 13 Uhr; am Karsamstag ( Mehrzweckhalle , Bahnhofstraße 69) von 9 bis 11 Uhr und in Pöttmes (große Turnhalle der Volksschule, Gartenstraße 28) von 10 bis 12 Uhr;

( , 69) von 9 bis 11 Uhr und in (große Turnhalle der Volksschule, 28) von 10 bis 12 Uhr; am Ostersonntag in Mering ( Mehrzweckhalle , Luitpoldstraße 8) von 15 von 17 Uhr.

Außerdem starten drei Zahnarztpraxen im Landkreis mit einem Antigen-Schnelltestangebot; weitere sollen folgen, die Zeiten werden bei Bedarf angepasst:

Aichach , Praxis Dr. Schindler und Kollegen ( Münchener Straße 16), ab 0 Jahren: Gründonnerstag von 18 bis 18.45 Uhr, Karsamstag von 9 bis 9.45 Uhr; ab 6. April (nicht an Feiertagen): Montag und Dienstag von 7.30 bis 8.15 Uhr, Donnerstag von 12 bis 12.45 Uhr und 17.15 bis 18.30 Uhr, Freitag von 17.15 bis 18. Terminvergabe unter Telefon 08251/7070 oder online über die Homepage;

( 16), ab 0 Jahren: von 18 bis 18.45 Uhr, Karsamstag von 9 bis 9.45 Uhr; ab 6. April (nicht an Feiertagen): Montag und Dienstag von 7.30 bis 8.15 Uhr, Donnerstag von 12 bis 12.45 Uhr und 17.15 bis 18.30 Uhr, Freitag von 17.15 bis 18. unter Telefon 08251/7070 oder online über die Homepage; Affing , Praxis Dr. Stephanie Wieke (Am Iglhof 8), ab 6 Jahren; ab 6 April (nicht an Feiertagen): Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 8 Uhr. Dienstag und Donnerstag von 12 bis 13 Uhr; Terminvergabe unter Telefon 08207/8118.

(Am Iglhof 8), ab 6 Jahren; ab 6 April (nicht an Feiertagen): Montag, Mittwoch und Freitag von 7 bis 8 Uhr. Dienstag und Donnerstag von 12 bis 13 Uhr; unter Telefon 08207/8118. Friedberg-Ottmaring, Praxis Dr. Hans-Peter Warnberger (St.-Michaels-Platz 5), ab vier Jahren; ab 12. April (nicht an Feiertagen): Mittwoch von 7 bis 8 Uhr, Donnerstag von 17 bis 18 Uhr. Terminvergabe unter Telefon 0821/26 79 773. (AZ)

