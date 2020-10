18:39 Uhr

Corona: Isabelle Faust will Auftritt in Friedberg nachholen

Isabella Faust will ihre für den 14. und 15. November in Friedberg geplanten Konzerte nachholen.

Plus Wegen des Lockdowns fallen die Konzerte am 14. und 15. November in Friedberg aus. Die "Bürger für Friedberg" hoffen auf einen neuen Termin im nächsten Jahr.

Wegen der neuerlichen Corona-Einschränkungen müssen nun auch die Konzerte mit Isabelle Faust am 14. und 15. November in St. Jakob verschoben werden. Doch es gibt auch eine gute Nachricht der organisierenden "Bürger für Friedberg“: "Isabelle Faust hat bereits zugesagt, Anfang kommenden Jahres die Konzerte nachzuholen, sofern es Corona erlaubt“, berichtet Gerd Horseling. Die Termine werden veröffentlicht, sobald Planungssicherheit herrscht. Die bereits gebuchten Karten behalten ihre Gültigkeit.

Trotz der schwierigen Lage geben die "Bürger für Friedberg“ nicht auf: "Wir sind weiterhin motiviert und optimistisch, uns für die Kultur in Friedberg zu engagieren und danken unseren Besuchern für ihre langjährige Unterstützung“, sagt Horseling und berichtet von den zahlreichen aufmunternden Reaktionen der Musikfreunde aus der Region: "Die Menschen sehnen sich nach Kultur“. Das hätten auch das Open Air im Juli mit „Harmonic Brass“ sowie die Konzerte im "kleinen“ Musiksommer gezeigt. Ein Besucher schrieb beispielsweise: "Erst wenn man erneut spürt, wie schön Livemusik ist, weiß man wieder, was einem abgeht“. Oder eine andere Stimme: "Wir finden es wunderbar, dass das Musikleben in Friedberg wieder zum Leben erwacht“.

Für Dezember ist ein Auftritt der Geigerin Sophie Heinrich in Friedberg geplant. Bild: Ulrich Wagner

So planen die "Bürger für Friedberg“ nach wie vor für die Konzerte im Advent, für die auch bereits viele Reservierungen vorliegen. Sollten im Dezember Konzerte wieder erlaubt sein und Hygienevorschriften mit begrenzter Platzkapazität gelten, so würden die Konzerte immer zweimal (18 und 20 Uhr) stattfinden.

Geplant sind:

Sonntag, 6. Dezember, Pfarrzentrum St. Jakob Sophie Heinrich (Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker) und Paul Rivinius (Klavier).

(Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker) und (Klavier). Sonntag, 13. Dezember, Stadtpfarrkirche St. Jakob Karl-Heinz Steffens & friends. Die Bläser der Berliner Philharmoniker können heuer nicht kommen, denn angesichts der Corona-Lage ist die Situation für das Orchester momentan sehr unübersichtlich und erschweren die gesamten Planungen. Karl-Heinz Steffens (Klarinette) hat spontan ein international top-besetztes Quintett zusammengestellt. Mitwirkende sind Kolja Blacher (Violine), ehemaliger Konzertmeister der Berliner Philharmoniker , der schon zweimal in Friedberg begeisterte, Anton Barachovsky (Violine), 1. Konzertmeister des Symfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks , Hartmut Rohde (Viola), der dieses Jahr im kleinen Musiksommer dabei war, und Alexander Hülshoff (Cello), der sich sowohl als Solist als auch als Kammermusiker weltweit auf den Konzertpodien etabliert hat.

Reservierungen sind möglich unter Telefon 0821/609299 oder E-Mail an horseling@gmx.de. Die Karten werden erst versandt, wenn die Konzerte gesichert sind. Infos auch auf der Website zum Friedberger Advent. (AZ)

