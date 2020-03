vor 31 Min.

Corona: Isolierzimmer in Krankenhäusern von Friedberg und Aichach

Die Krankenhäuser in Friedberg (Foto) und Aichach bereiten sich auf Corona vor.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind drei Corona-Fälle bestätigt. Die Krankheit wirkt sich auch auf die Kliniken in Aichach und Friedberg aus.

Von Thomas Goßner

Die Kliniken an der Paar halten in Aichach und Friedberg jeweils ein Isolierzimmer für Corona-Patienten vor. Gegebenenfalls sollen sie auf eines der Häuser konzentriert werden, um den Verbrauch persönlicher Schutzausrüstungen für das Personal zu reduzieren. Das berichtete der kommissarische Geschäftsführer Georg Großhauser im Werkausschuss der Kliniken an der Paar.

Deren Beschaffung ist laut Großhauser inzwischen nämlich ein großes Problem. Die Firmen haben Lieferschwierigkeiten, sodass Bestellungen oft gar nicht mehr angenommen oder nur teilweise bedient werden. So seien Atemwegsmasken für das 37,5-Fache des regulären Preises angeboten worden.

Corona: Hinweisschild im Krankenhaus Friedberg

Seit Freitag leitet ein Hinweisschild am Eingang des Friedberger Krankenhauses Patienten mit Atemwegserkrankungen um: Sie sollen um das Gebäude herum direkt zur Notaufnahme gehen, dort eine Maske aufsetzen und die Hände desinfizieren.

Alle Meldungen zum Coronavirus finden Sie hier bei uns im Live-Blog: Coronavirus: Österreich stellt Zugverkehr nach Italien ein

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen