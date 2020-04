vor 50 Min.

Corona: Keine Maibäume, keine Feiern, strenge Regeln für Freinacht

Plus Die Maibaumfeiern müssen dieses Jahr im Kreis Aichach-Friedberg wegen Corona ausfallen. Besonders schade ist das für Mering.

Von Josef Brutscher

Dass auch die Maibaumfeiern den Corona-Beschränkungen zum Opfer fallen, ist nicht überraschend. Denn ohne Dorfgemeinschaft, also eine Menschenansammlung kann auch kein Baum aufgestellt geschweige denn gefeiert werden. In Mering ist die Enttäuschung besonders groß. Nach einem statischen Gutachten wurde 2016 auf den Baum verzichtet. Der Baum brauchte aus Sicherheitsgründen eine neue Verankerung, doch es dauerte, bis die Gemeinde das Projekt angesichts der hohen Kosten stemmen konnte. Nun wäre es so weit gewesen.

Dieses Jahr hätte zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ein Maibaum den Marktplatz zieren sollen, nachdem die Gemeinde sich mit den Gutachtern auf einen kleineren und dünneren Baum geeinigt hatte. „Klar waren wir enttäuscht. Viele Leute hatten sich tatkräftig daran beteiligt und jetzt fallen mit dem Grillfest auch die Einnahmen weg, obwohl der Baum schon hergerichtet und bemalt ist“, sagt Leni Zieglmeir vom Trachtenverein Almarausch. Was mit dem Maibaum denn noch passiert, dazu wollte sie sich nicht äußern, gibt sie sich geheimnisvoll. Der Rederzhauser Maibaum wird umziehen Die Maifeier „Tanz am Maibaum“ in Kissing ist schon seit einigen Wochen abgesagt. Auch das Aufstellen eines Baums war geplant. Aufgrund der derzeitigen Situation verzichtet die Freiwillige Feuerwehr darauf. „Natürlich hätten die Verantwortlichen die Tradition gerne aufrecht erhalten“, bedauert Bürgermeister Reinhard Gürtner. Maifeiern und Freinacht: Bayernweite Regeln zum 1. Mai 1 / 3 Zurück Vorwärts Das Innenministerium hat für das Brauchtum rund um den 1. Mai folgende Hinweise als bayernweite Regelung festgelegt. Das Landratsamt Aichach-Friedberg weist darauf hin, dass dies keine Regelung des Landratsamtes ist.

Erlaubt ist Das Aufstellen eines kleinen Birkenbaums vor dem Haus einer oder eines Angebeteten ist als Bewegung an der frischen Luft grundsätzlich zulässig. Allerdings nur alleine, mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstandes. Eine Gruppenbildung soll vermieden werden, auf die Abstandsgebote wird hingewiesen.

Nicht erlaubt ist Die Bräuche um die Freinacht sind nicht zulässig und stellen keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung dar. Der Grund für das Verlassen der eigenen Wohnung ist dabei gerade nicht „Sport und Bewegung an der frischen Luft“, sondern „Unsinn zu machen“, wie beispielsweise nicht aufgeräumte Gegenstände des Nachbarn an den Maibaumplatz zu stellen. Da hierbei auch die Gefahr vermehrter Gruppenbildung besteht, sollte das Verbot auch deutlich nach außen kommuniziert werden. Quelle: Landratsamt In Rederzhausen mag man noch von Glück im Unglück sprechen. Denn der zuständige Verein Stopselclub plante sowieso, dass der Baum dieses Jahr so wie er ist stehen bleibt. Dafür soll er nächstes Jahr einen neuen Platz am Feuerwehrhaus bekommen. Auslöser war die Schließung des Landhauses Sigl. Dort hatte der Maibaum traditionell seinen Standort. Geplante Feste sind laut Johann Schwandtner vom Stopselclub alle gestrichen. Fest steht also auf jeden Fall, dass es keine Feiern geben wird. Ob trotzdem Maibäume errichtet werden, vielleicht mit einem Kran statt mit Muskelkraft bleibt den Gemeinden vorbehalten. Lesen Sie dazu auch: Corona: Wie sich Gaststätten in und um Friedberg über Wasser halten

